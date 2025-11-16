O Palmeiras viu algumas decisões impactarem a corrida pelo título, agora com o Flamengo na dianteira a cinco rodadas do fim do Brasileirão. Entre elas, está o adiamento do clássico para novembro por causa do Mundial de Clubes, o que levou a equipe a entrar em campo na Vila Belmiro com onze desfalques e apenas sete opções de linha no banco.

No retorno da viagem de mais de 30 dias aos Estados Unidos, a comissão técnica, em conjunto com a direção, solicitou o adiamento do clássico válido pela 13ª rodada. A decisão foi acatada pela organização, mas o que tinha tudo para ser vantagem se transformou na segunda derrota consecutiva fora de casa, na redução da vantagem e, por fim, na ultrapassagem do concorrente direto na tabela de classificação.

Em meio ao período de Data Fifa, desfalques por suspensão e lesionados, a diretoria alviverde montou uma força-tarefa para ter Flaco López à disposição no clássico, decisão correta para um time que luta ponto a ponto pela taça, mas que não teve grande influência no resultado.

Artilheiro da equipe na temporada, o atacante retornou ao Brasil em voo fretado após defender a Argentina na Data Fifa, elevou a dinâmica da equipe nos 45 minutos finais, mas não conseguiu conduzir um time completamente modificado à vitória.

Dentro de campo, o Palmeiras sofreu com a falta de entrosamento das peças disponíveis e viu Carlos Miguel, um dos recém-chegados à Academia de Futebol, segurar o empate até os minutos finais.

O Santos conduziu a maior parte do confronto e, mesmo vivendo a luta contra o rebaixamento, exibiu mais força na busca pela vitória. Mostrou alma, organização e coragem nos momentos de pressão, empurrando o Palmeiras para o próprio campo até encontrar o gol que definiu a noite na Vila Belmiro.

Agora, cabe ao Palmeiras recuperar os convocados e recolocar os suspensos em campo mirando a partida contra o Vitória, quando o time reencontra sua torcida após uma sequência longe do Allianz Parque. Para manter vivo o sonho do título, apenas um resultado serve: a vitória.

Jogadores do Palmeiras durante derrota para o Santos (Foto: Everton Okubo/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Restam 15 pontos em disputa. Três atrás do líder, o Palmeiras encara cada rodada como uma final, seja no ritmo implacável dos pontos corridos, seja em Lima, onde o Verdão terá nova chance de tocar a taça e conquistar a América pela quarta vez.