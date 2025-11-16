Flamengo e Palmeiras estão disputando o título do Campeonato Brasileiro ponto a ponto, e o sábado (15) esquentou a briga. Carlos Eduardo Lino, jornalista da Globo, avaliou os elencos das equipes neste momento da temporada.

continua após a publicidade

O Flamengo venceu o Sport, e o Palmeiras perdeu para o Santos. Com os resultados, o Rubro-Negro tomou a liderança do Verdão com 71 pontos. O time comandado por Abel Ferreira estacionou nos 68 e perdeu o posto mais alto da tabela.

➡️Torcida do Flamengo se revolta com lance em Santos x Palmeiras: 'Não é possível'

Após as partidas, Carlos Eduardo Lino comparou os elencos de Flamengo e Palmeiras na bancada do Sportv. Para ele, o Rubro-Negro está na frente do Verdão.

continua após a publicidade

- Não dá para comparar Palmeiras e Flamengo nesse momento. O elenco do Flamengo permite você tirar Juninho, Michael, Everton Cebolinha, jogadores de mais qualidade do banco. Acho que o Flamengo tem um elenco maior. E isso fez a diferença. Mas também, com dois a mais… - disse Carlos Eduardo Lino.

Rubro-Negro e Verdão se enfrentaram pelo Brasileirão (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 71 pontos, contra 68 do Palmeiras. Ambos têm seis partidas a jogar; três até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.