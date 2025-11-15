Carlos Miguel dispara após Flamengo tomar a liderança do Palmeiras

Carlos Miguel abriu o jogo após a derrota do Palmeiras contra o Santos por 1 a 0 neste sábado (15). Com o resultado e a goleada do Flamengo em cima do Sport, o time carioca chegou a 71 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. São três pontos a mais que o Verdão.

continua após a publicidade

De acordo com o goleiro, que foi bastante acionado durante a partida, é preciso "ter pé no chão e batalhar".

- Tem muita coisa para levar e aprender deste jogo. A gente sabe do nosso foco e empenho. Para chegar na frente temos que batalhar e isso que vamos fazer. Pés no chão e trabalhar. Temos campeonato pela frente, vamos seguir firmes e fortes. Para cima, sempre - disse Carlos Miguel.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Carlos Miguel falou sobre perder a liderança para o Flamengo (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)

Como foi o jogo do Palmeiras?

O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste sábado (15), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado no final da partida por Rollheiser.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Peixe deixa a zona do rebaixamento e chega aos 36 pontos na tabela, ultrapassando o Vitória. O Verdão perde a liderança da competição para o Flamengo, que chegou aos 71 pontos.