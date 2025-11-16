Flamengo garante título simbólico do primeiro turno após goleada contra o Sport

O Flamengo assegurou o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A ao vencer o Sport em jogo atrasado da 12ª rodada. A partida foi disputada na Arena Pernambuco neste sábado (15).

Com o resultado positivo, o Rubro-Negro carioca completou as 19 rodadas iniciais da competição somando 43 pontos, o que garantiu ao clube a conquista do "troféu" referente à primeira metade do torneio nacional.

O confronto entre as equipes havia sido adiado anteriormente devido à participação do time carioca no Mundial de Clubes da Fifa, impossibilitando a realização do jogo na data original do calendário do Brasileirão.

Na classificação do returno, o Flamengo ocupa a segunda colocação com 28 pontos, apenas um a menos que o Palmeiras. O histórico do campeonato mostra que, desde 2006, em 19 edições do Brasileirão por pontos corridos com 20 clubes, o vencedor do primeiro turno conquistou o título nacional em 13 ocasiões.

Com a vitória contra o Sport, o Rubro-Negro chegou à liderança do Brasileirão, com 71 pontos. O Palmeiras, que perdeu para o Santos, vem logo atrás, com 68. O próximo compromisso do Flamengo será um clássico contra o Fluminense. A partida está marcada para quarta-feira (19), no Maracanã, com início previsto para 21h30, no horário de Brasília.

