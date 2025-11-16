Abel avalia disputa entre Palmeiras e Flamengo e comenta caso Bruno Henrique

O Palmeiras perdeu para o Santos, na Vila Belmiro, e viu o Flamengo assumir a liderança na reta final do Brasileirão. O técnico Abel Ferreira, apesar de lamentar o resultado, afirmou que a disputa segue aberta e que o elenco precisa pensar jogo a jogo na corrida pelos últimos 15 pontos em disputa.

- Na primeira parte, o Santos foi melhor. Na segunda, fizemos os ajustes que tínhamos que fazer. O Santos fez gol no final, mas lembro de uma bola de saída com Luighi, outra com Flaco sozinho e a bola foi fora, uma do Mauricio que leva um empurrão e não consegue acertar na bola (...) É jogo a jogo, faltam 15 pontos - disse o treinador.

Em meio a uma maratona de partidas no segundo semestre, o Palmeiras chegou ao clássico diante do Peixe com 11 desfalques, grande parte deles considerados titulares. A boa notícia é que a maioria retornará para o duelo contra o Vitória, próximo compromisso do time na competição.

Allan e Andreas Pereira voltam após cumprirem suspensão, enquanto os jogadores convocados encerram seus compromissos no dia 18 de novembro, na véspera da partida contra o clube baiano.

Abel Ferreira comenta caso Bruno Henrique

Questionado a respeito do julgamento envolvendo Bruno Henrique, atacante do Flamengo, Abel Ferreira pediu união no futebol. Ao mesmo tempo, afirmou que as equipes, apesar de rivais, não são inimigas. Porém, ressaltou que o futebol deve ser embaixador da ética e do respeito. Bruno Henrique foi absolvido da punição de 12 jogos pelo STJD e foi condenado a pagar uma multa, fixada no valor de R$ 100 mil.

- O futebol precisa de união e acho que é isso que faz a magia do futebol, unir diferentes classes. O futebol devia e deverá ser embaixador daquilo que é a ética, o respeito, competitividade...

- Com toda a certeza, o futebol faz parte do nosso sangue e do que depender de mim, farei o que conseguir para tornar o futebol melhor. Sim, somos rivais. Não, não somos inimigos. O futebol precisa de união e acho que é isso que faz realmente a magia do futebol, unir diferentes classes sociais e não o individualismo. É isso o que eu penso - completou.