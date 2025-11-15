Filipe Luís analisa vitória do Flamengo e comenta caso de Bruno Henrique: 'Duvido'

Filipe Luís não ficou 100% satisfeito com o desempenho do Flamengo na goleada de virada sobre o Sport, noite deste sábado (15), na Arena Pernambuco. O técnico destacou o início ruim do Rubro-Negro, que saiu atrás do marcador diante do lanterna e agora rebaixado para a Série B, e falou sobre o caso de Bruno Henrique.

continua após a publicidade

➡️ Douglas Telles celebra gol no primeiro lance como profissional do Flamengo

➡️ Flamengo celebra 130 anos com ações especiais na Gávea

— Entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo. Parece que estávamos abaixo do que a partida pedia. Por muitas circunstâncias. Nossa pressão não estava encaixando, eles conseguiam sair com certa facilidade. Com a bola o time não estava fino, estava lenta, circulação lenta. Perdemos bolas e contra-ataque até sofrer o gol. Depois começamos a acelerar mais, circular melhor. Mesmo assim muitos erros — disse Filipe Luís.

O técnico do Flamengo foi questionado sobre o caso recente de Bruno Henrique, que foi condenado a pagar R$ 100 mil por vazar informações de um cartão amarelo. Filipe foi direto sobre o tema.

continua após a publicidade

— O Bruno não se falará que ele foi absolvido das acusações do mesmo jeito que foi falado que ele foi acusado. Que sirva de aprendizado, porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes que ela seja julgada e condenada em última instância. Duvido que ele vá ficar oito minutos no Fantástico falando que foi absolvido no julgamento — destacou o treinador do Flamengo.

Bruno Henrique marcou um dos gols do Flamengo (Foto: Milena Ferreira/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Com o resultado, o Flamengo foi a 71 pontos e vira a chave de olho no clássico com o Fluminense, na quarta-feira (19), no Maracanã.

Veja outras respostas de Filipe Luís após a vitória do Flamengo

Peso dos desfalques

— Nenhum treinador gosta de ter desfalques. Eu gosto de ter todos à disposição. Alguns desfalques são forçados pelo calendário espremido, mas, sinceramente, do jeito que foi a semana de treinamentos, sabia que poderíamos ganhar o jogo. Só não esperava que fosse dessa forma ruim.

continua após a publicidade

Douglas Telles brilhando

— Sabia do nível que o Douglas treinou durante a semana. Ele foi meu jogador no sub-17 e estou muito feliz pelo gol dele. Ele tem talento e futuro pela frente.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Situação do elenco

— Sinceramente? Não sei. Carrascal joga segunda. Não temos meias de origem sem eles (Arrasca e Carrascal). Durante a semana fizemos alguns testes, optei por essa escalação hoje. Vamos ver as recuperações do Allan, do Pedro, do Jorginho, de todos os jogadores do DM. Acho difícil no Fla-Flu e difícil que os convocados cheguem em plena forma. Mas alguns deles não tenho dúvida que vão se colocar à disposição para se ajudar, são jovens. Vendo como eles chegam, vou tentar a melhor decisão. Vai ser o que eu achar que for melhor para enfrentar o Fluminense.

Tempo de treino

— É importante, me deixa fazer experiências e criar relações entre os jogadores. Para o Fluminense são quatro dias, para recuperar os jogadores e preparar bem. Acredito sim que dá para arrumar e performar bem.