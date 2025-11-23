Decisão da diretoria do Santos sobre Neymar divide torcedores

Neymar sentiu um incômodo no joelho esquerdo durante o empate do Santos por 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (19). Por isso, o camisa 10 será poupado e desfalcará a equipe de Juan Pablo Vojvoda no duelo decisivo contra o Internacional. Ambas as equipes buscam os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

A diretoria e a comissão técnica do Santos entendem que colocá-lo em campo já diante do Internacional, menos de uma semana depois do impacto, seria arriscado e poderia comprometer sua participação nas últimas partidas da temporada. A escolha dividiu opiniões entre torcedores.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diretoria do Santos decide poupar Neymar

Segundo apuração da reportagem do Lance!, a diretoria e a comissão técnica do clube da Baixada Santista consideram o duelo um jogo de risco e teme perder Neymar pelo restante da temporada. O Santos ainda enfrenta Internacional (F), Sport (C), Juventude (F) e Cruzeiro (C) antes do fim da competição, no dia 7 de dezembro.

continua após a publicidade

Na próxima sexta-feira (28), contra o Sport, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, o Santos espera poder contar com Neymar que, após ser preservado, deve estar disponível.

Sem Neymar, o Santos deve ir a campo diante do Inter com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Barreal e Lautaro Díaz.

continua após a publicidade

Neymar sentiu incômodo no joelho durante Santos x Mirassol (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Gazeta Press)

Internacional x Santos tem peso de final

Atualmente, o Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 37 pontos. O Colorado aparece em 15º, com 40 pontos. Ou seja, o Alvinegro Praiano precisa de uma vitória para igualar o rival em número de pontos e se afastar ainda mais da zona de degola.

O Peixe não vence o Internacional no Beira-Rio desde 2008. O Colorado anunciou que os ingressos estão esgotados, e mais de 35 mil torcedores são esperados.