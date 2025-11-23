menu hamburguer
Fora de Campo

Decisão da diretoria do Santos sobre Neymar divide torcedores

Diretoria enxerga duelo contra Inter como um jogo de risco

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/11/2025
19:30
Atualizado há 0 minutos
Neymar cumprimenta torcedores do Santos, que apoiam equipe antes de clássico com Palmeiras
imagem cameraNeymar com torcedores do Santos no CT (Foto: Reprodução)
  Matéria
  • Mais Notícias

Neymar sentiu um incômodo no joelho esquerdo durante o empate do Santos por 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (19). Por isso, o camisa 10 será poupado e desfalcará a equipe de Juan Pablo Vojvoda no duelo decisivo contra o Internacional. Ambas as equipes buscam os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

A diretoria e a comissão técnica do Santos entendem que colocá-lo em campo já diante do Internacional, menos de uma semana depois do impacto, seria arriscado e poderia comprometer sua participação nas últimas partidas da temporada. A escolha dividiu opiniões entre torcedores.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diretoria do Santos decide poupar Neymar

Segundo apuração da reportagem do Lance!, a diretoria e a comissão técnica do clube da Baixada Santista consideram o duelo um jogo de risco e teme perder Neymar pelo restante da temporada. O Santos ainda enfrenta Internacional (F), Sport (C), Juventude (F) e Cruzeiro (C) antes do fim da competição, no dia 7 de dezembro.

Na próxima sexta-feira (28), contra o Sport, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, o Santos espera poder contar com Neymar que, após ser preservado, deve estar disponível.

Sem Neymar, o Santos deve ir a campo diante do Inter com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Barreal e Lautaro Díaz.

Neymar Jr jogador do Santos durante aquecimento antes da partida contra o Palmeiras
Neymar sentiu incômodo no joelho durante Santos x Mirassol (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Gazeta Press)

Internacional x Santos tem peso de final

Atualmente, o Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 37 pontos. O Colorado aparece em 15º, com 40 pontos. Ou seja, o Alvinegro Praiano precisa de uma vitória para igualar o rival em número de pontos e se afastar ainda mais da zona de degola.

O Peixe não vence o Internacional no Beira-Rio desde 2008. O Colorado anunciou que os ingressos estão esgotados, e mais de 35 mil torcedores são esperados.

