Filipe Luís aproveita noite no Rio com ex-jogador do Flamengo

Um encontro para aquecer o coração rubro-negro foi o de Diego Ribas e Filipe Luís na noite do último domingo (10), no Rio de Janeiro. A dupla de ídolos do Flamengo foi celebrada nas redes sociais e reafirmou a parceria e amizade dos amigos de longas datas. Parceiros de clube no Brasil e na Europa, Diego e Filipe também levaram suas esposas ao encontro.

Filipe Luís e Diego Ribas se encontram no Rio de Janeiro e celebram amizade (Foto: Reprodução)

Diego Ribas chegou ao Flamengo em julho de 2016 e colecionou diversos momentos marcantes. Pelo clube conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, Recopa, duas Supercopas e quatro Estaduais.

Após pendurar as chuteiras, Diego atua na carreira de mentor e palestrante, além de apresentar o podcast "10 e faixa", focado em gestão e empreendedorismo.

Filipe Luís e Diego Ribas atuaram juntos no Atlético de Madrid, da Espanha por três temporadas (Foto: AFP)

Como jogador, Filipe conquistou dois títulos da Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de outros triunfos. Agora, o ídolo segue escrevendo sua história como treinador Rubro-Negro, já contando com dois títulos: Copa do Brasil e Supercopa Rei.

Diego confirma convite para trabalhar no Flamengo

Ex-jogador e ídolo do Flamengo, Diego Ribas abriu as portas para trabalhar pelo clube no futuro. O ex-jogador confirmou em entrevista recente o convite de Rodrigo Dunshee, candidato derrotado na eleição presidencial do Fla, para assumir o cargo de diretor-técnico do clube, conforme apurado pelo Lance!

Apesar de sinalizar positivamente para a possibilidade de uma carreira ligada ao futebol, o ex-meia ponderou que se encontra satisfeito com o atual estágio profissional.

Trajetória de Filipe Luís como treinador do Flamengo

Logo após pendurar as chuteiras, Filipe Luís iniciou a sua trajetória como treinador. Ele começou na equipe sub-17 do time rubro-negro, conquistando taça diante do Vasco em São Januário. Posteriormente, comandou a equipe sub-20, que conquistou o título do Mundial de Clubes da categoria.

No início de outubro, ele foi efetivado para técnico do time principal. Mudando a cara do Flamengo, ele conquistou a Copa do Brasil diante do Atlético-MG na final.