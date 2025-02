Filipe Luís rebate declaração de Neto sobre Hugo Souza no Flamengo: ‘Infeliz’

O técnico Filipe Luis, do Flamengo, criticou uma declaração do ex-jogador Neto sobre o goleiro Hugo Souza, do Corinthians. No programa "Donos da Bola", o ídolo do Alvinegro afirmou que o clube carioca "quase acabou com a carreira" do atleta. O treinador do Rubro-Negro rebateu o comentário do apresentador após o FlaFlu, no Maracanã. Assista ao vídeo acima:

Declaração de Neto sobre Hugo Souza no Flamengo

"Uma negociação esdrúxula, de vocês do Flamengo, com um goleiro que é monstruoso, que vai ficar 10 anos nesse patamar. Se tivesse no Flamengo já estaria convocado. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador… Será porque ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve? Algum goleiro? Não lembro. No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Será? Sinceramente, eu não lembro. Vocês quase acabaram com a carreira dele”