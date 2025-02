Atitude do Corinthians gera críticas de internautas: ‘Que vergonha’

Rodrigo Garro assumiu a camisa 8 do Corinthians e cedeu a 10 do clube, na última quarta-feira (5), após uma cláusula especial do contrato de Memphis Depay (o novo 10) ser ativada. Em homenagem ao argentino, o Timão proporcionou uma série de homenagens, incluindo um patch especial na camisa, postagens nas redes do clube e um mosaico para o jogador na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As homenagens prestadas pelo Corinthians após Garro assumir a camisa 8 foram muito celebradas pela torcida alvinegra, mas viraram piadas nas redes sociais dos torcedores rivais. Em sua maioria, as críticas partem da ausência de títulos conquistados por Garro com a camisa corintiana. Veja os comentários abaixo.

Agora de Garro, a histórica camisa 8 do Corinthians já foi usada por Luizinho, Sócrates, Basílio, Rincón, Renato Augusto e Paulinho.

Garro desabafa sobre mudança de número

- Se o clube vê algum tipo de benefício e achou que era o ideal neste momento, a mim, me cabe respeitar. Como já repeti aqui, não foi uma situação que me agradou, porque estaria mentindo e eu não gosto de mentir. Mas estou acima de tudo isso, a vida me ensinou que o mais importante sempre está por vir - disse o jogador em entrevista na zona mista da Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Garro em ação pelo Corinthians utilizando seu patch especialna camisa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Carinho da Fiel

Garro ficou fora do começo da temporada com o Corinthians para se recuperar de uma tendinopatia patelar no joelho direito. A lesão ainda agravou um momento delicado na vida pessoal de Garro. Em janeiro, o meia se envolveu em um acidente automobilístico com vítima fatal na Argentina.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O carinho do torcedor do Corinthians emocionou Rodrigo Garro. O jogador minimizou a perda do número 10, falou sobre a importância da camisa 8 na história do Corinthians e agradeceu a Fiel pela festa feita na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

- Acho que não quero me prender a essa questão, e sim ao que aconteceu hoje, ao número que recebi, que é um número emblemático no clube, pelo qual tenho um respeito incrível, porque todo mundo sabe a história que esse número tem aqui dentro - disse o jogador.