Lena Oberdorf critica sexualização do futebol feminino nas redes

Lena Oberdorf, um dos grandes destaque do futebol feminino atualmente, fez fortes desabafos em podcast ao relatar a dor das atletas que são sexualizadas nas redes sociais. A meio-campista do Bayern de Munique, da Alemanha, relatou a dificuldade para agir com naturalidade em campo, já que, por ser mulher, precisa se preocupar 100% do tempo com a forma como se comporta.

- Quando entro no TikTok depois dos jogos, vejo centenas de edições. Quando levanto minha camisa para limpar o suor, o resultado são cinco edições com música sexy - desabafou Lena Oberdorf ao podcast Popcorn und Panenka

- Às vezes, quando estou caída no chão, penso: 'Esta é uma posição desfavorável'. Nós não caímos tanto no chão porque queremos continuar jogando. Isso se tornou um problema para mim. […] Porque muitas pessoas dão zoom quando você está deitada. Certa vez, vi um vídeo de um cara sentado na arquibancada do Wolfsburg dando zoom no celular enquanto as jogadoras estavam se alongando - continuou Lena.

Mais sobre Lena Oberdorf, estrela do futebol feminino

Nascida em 2001, na Alemanha, Lena é uma das jogadoras mais promissoras do futebol feminino mundial. Atualmente, joga como meio-campista no Bayern de Munique e na seleção alemã.

Em 2017, Oberdorf assinou com o SGS Essen, estreando na Bundesliga feminina em 2018. Em 2020, transferiu-se para o Wolfsburg, onde conquistou um título da Bundesliga, quatro Copas da Alemanha e chegou à final da Liga dos Campeões da UEFA.

Em 2024, o Bayern de Munique anunciou sua contratação por cerca de 450 mil euros, a transferência mais cara de uma jogadora alemã até então. Oberdorf assinou contrato até 2028 e se juntou ao clube no verão do mesmo ano.