Filipe Luís explica ausências no Flamengo: ‘Não vou matar ninguém no Carioca’

O Flamengo não contou com Arrascaeta, De La Cruz e Varela no clássico com o Fluminense no sábado (8), pelo Campeonato Carioca. As ausências fazem parte do planejamento do técnico Filipe Luís para esse início de temporada. Para as próximas partidas, aliás, outros jogadores podem ser preservados.

Após o empate no Maracanã, o treinador rubro-negro afirmou que seguirá com essa postura para não "matar" nenhum jogador no Campeonato Carioca, visando o início do Campeonato Brasileiro.

- Eu não vou dar sequência de quatro, cinco jogos para os jogadores agora no começo do ano, porque eu quero que eles façam essa curva e estejam no ápice da performance no começo do Brasileiro. E consigam manter durante toda a temporada. Sem nenhuma dúvida, jogadores vão se lesionar, ter incômodo, isso sempre acontece em todas as equipes do mundo. Mas quero tentar chegar o melhor possível para o começo do Brasileiro - disse o treinador.

Filipe Luís durante o clássico entre Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

- Não vou matar ninguém no Carioca e, se isso custar o meu trabalho, azar... Quero ganhar o Carioca, sim, e vai ser mais do que suficiente com os jogadores que eu tenho - completou.

Estado do gramado do Maracanã

A partida contra o Fluminense foi apenas o segundo jogo do Flamengo no Maracanã em 2025. Entretanto, foi o bastante para o gramado estressar os rubro-negros. Filipe Luís fez críticas ao terreno, que logo após o jogo passou por trabalho de recuperação.

- (Esta é uma) briga eterna. Eu entendo que é muito quente, cuidar de um gramado não deve ser fácil. Temos que pensar nos jogadores e fazer um investimento. Se tiver que trocar o gramado e fazer um investimento alto, tem que fazer. O clima aqui é extremo. Para o telespectador é um jogo mais chato, complica muito - afirmou.

