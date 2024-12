Diego confirma convite para trabalhar no Flamengo e traça carreira no futebol

Ex-jogador e ídolo do Flamengo, Diego Ribas abriu as portas para trabalhar pelo clube no futuro. Em entrevista na zona mista da "Última Batalha do Imperador", despedida de Adriano, no Maracanã, o atual comentarista do Grupo Globo confirmou o convite de Rodrigo Dunshee, candidato derrotado na eleição presidencial do Fla, para assumir o cargo de diretor-técnico do clube, conforme apurado pelo Lance! em novembro.

Apesar de sinalizar positivamente para a possibilidade de uma carreira ligada ao futebol, o ex-meia ponderou que se encontra satisfeito com o atual estágio profissional. Após pendurar as chuteiras, Diego atua na carreira de mentor e palestrante, além de apresentar o podcast "10 e faixa", focado em gestão e empreendedorismo.

- Eu tive o convite de trabalhar no Flamengo, existiu, realmente. Eu acredito que a chance de eu trabalhar no futebol um dia é muito grande, mas vai acontecer no tempo certo. Estou muito feliz fazendo o que eu faço hoje, como mentor, palestrante e comunicador. Tenho tido muita autonomia da minha agenda, que era o que eu queria.

Mesmo com a derrota de Dunshee nas urnas na última semana, Diego se mostrou aberto a colaborar com a chapa vencedora, liderada por Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

- Eu creio que isso vai acontecer no tempo certo (tranalhar com futebol) e as portas estarão sempre abertas para conversar e trocar ideias com aqueles que querem o bem o do Flamengo, porque independente de nome ou chapa, eu quero o bem do Flamengo. Tive uma história muito autêntica e profunda, e obviamente, aprendi muito dentro dessa experiência. O meu desejo é que o BAP seja muito feliz como presidente do Flamengo e que o clube seja cada vez mais vencedor.

Diego Ribas é bicampeão da Libertadores pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

A lenda do Rubro-Negro falou sobre a alta possibilidade de trabalhar no meio do futebol, porém, evitou traçar um prazo para colocar o projeto em prática. Diego revelou muita satisfação com a atual fase profissional e deixou em aberto sobre quando assumirá um cargo ligado às quatro linhas.

-Não tenho um prazo específico. O que tenho muito claro é que o que eu tenho feito é de um propósito muito grande, de agregar na vida das pessoas de alguma forma. Tenho conseguido e estou muito feliz com isso... o feedback das pessoas, tudo que está acontecendo está sendo extraordinário. Não tenho um momento certo, mas os sinais dirão e eu entenderei muito bem.

