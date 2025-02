Com os ânimos a flor da pele dos dois lados, o clássico mineiro Cruzeiro x Atlético Mineiro foi coberto por polêmicas de arbitragem e discussões entre os jogadores. Lances capitais do jogo como a expulsão de Gabigol aos 29 minutos do primeiro tempo e o pisão de Lyanco em Dudu passaram pela leitura labial do dublador Gustavo Machado. Confira o que foi dito em algumas discussões durante o clássico;

Com dois gols do atacante Hulk, o Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A Raposa atuou grande parte do jogo com 10 jogadores, porque o atacante Gabigol foi expulso ainda no primeiro tempo.

Expulsão de Gabigol

O lance decisivo do clássico no primeiro tempo ocorreu aos 29 minutos, quando Gabigol foi expulso, com ajuda do VAR, após dar cotovelada em Lyanco, em disputa de bola no meio-campo.

Atacante Gabigol, do Cruzeiro, durante clássico contra o Atlético Mineiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Alexandre Mattos reclama da arbitragem de Cruzeiro x Atlético-MG

Após a derrota do Cruzeiro para o Atlético-MG, neste domingo (9), no Mineirão, quem falou na entrevista coletiva não foi o técnico interino Wesley Carvalho, mas sim o CEO da SAF celeste, Alexandre Mattos, que reclamou da atuação do VAR e prometeu providências.

➡️Matheus Pereira revela que pediu para sair do Cruzeiro

"Por que o árbitro de vídeo do Paraná? Nosso rival treinador é de Curitiba. Estranho no mínimo."

"O VAR teve papel fundamental no jogo de hoje. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão. Deveria, no mínimo, serem questionadas as imagens."

"A Federação Mineira precisa ser isenta, correta, transparente. A gente exige isso. O Cruzeiro começou o Mineiro tendo que mover uma montanha para mudar um jogo (contra o Tombense, pela primeira rodada, para que o time voltasse dos Estados Unidos a tempo de jogar). Uma montanha muito grande. E mudaram na pressão enorme que a gente fomentou. E vem o treinador do Atlético falar publicamente que jogaria na quinta (antes do clássico) e, 24 horas depois, o jogo passou para terça."

Atlético e Cruzeiro disputam última rodada da 1ª fase do Mineiro na quarta-feira (12)

Na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrenta o Democrata-GV, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas - o mando é da Pantera, mas devido à iluminação do Mamudão, o jogo mudou de local. O Atlético-MG recebe o Itabirito, no Mineirão. Todos os jogos serão às 19h45m.