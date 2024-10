Filho de Zagallo faz acordo com enfermeiras que o acusaram de assédio, diz site

Zagallo e filho caçula (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 17:01 • Rio de Janeiro

Mário Cesar Zagallo, filho mais novo de Zagallo, tetracampeão do mundo, chegou a um acordo na Justiça com duas enfermeiras que o acusavam de assédio. As profissionais cuidaram dos tratamentos do ex-técnico da Seleção Brasileira antes do fim da sua vida.

➡️Vidente que acertou campeão brasileiro em 2023 crava o campeão da Copa do Brasil 2024

➡️Três anos após saída da Globo, Tiago Leifert fecha com nova empresa

Segunda a reportagem do site UOL, os acordos totalizaram R$ 290 mil. A maior parte deste valor, cerca de R$ 270 mil, foi destinado a enfermeira que acusava o caçula de estupro. As medidas aconteceram durante o processo de inventário da herança do ex-treinador, que ocorre em sigilo.

No acordo, Mário Cezar se comprometeu a pagar R$ 120 mil por meio de valores bloqueados de suas contas bancárias no decorrer do processo. Por outro lado, os outros R$ 150 mil seriam pagos por meio do dinheiro do inventário deixado pelo pai.

O outra parte do acordo é referente a outra enfermeira que também acusou o rapaz de assédio. Desta vez, as acusações se restringiram a moral. Ela pedia mais de R$ 300 mil, mas aceitou a oferta da R$ 20 mil na semana passada.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Distribuição da herança

O testamento de Zagallo prevê que a maior parte da herança fique com Mário Cesar. A decisão aconteceu devido a presença do filho caçula durante a parte final da vida do ex-treinador. No texto, o tetracampeão do mundo evidenciou uma magoa com os outros três herdeiros.

Assim, ele optou por destinar 62,5% da herança para o caçula. O restante dos bens deixados, ficaram divididos entre os outros filhos, totalizando 12,5% para cada um. Os irmãos de Mário Cesar movem um processo contra ele alegando um "comportamento abusivo do dinheiro do pai". O acordo recente com as enfermeiras é um dos exemplos citados.