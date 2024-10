A CBF divulgou nesta sexta-feira (25), a programação da Seleção Brasileira para a próxima Data FIFA (Foto: Divulgação/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 22:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A CBF divulgou nesta sexta-feira (25), a programação da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa. O Brasil enfrenta a Venezuela e o Uruguai, nos dias 14 e 19, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

+Brasil se mantém em quinto, e Portugal ganha posições no ranking da Fifa

Entenda a programação

Belém será a sede da primeira etapa da preparação da Seleção Brasileira para a Data FIFA de novembro. Visando maior conforto para os jogadores e a delegação, o técnico Dorival Júnior comandará as atividades no estádio Mangueirão, antes de seguir para Maturín - local do jogo contra a Venezuela.

Os dias 11, 12 e 13, serão de treinamentos. Na sequência, o Brasil embarca em voo fretado para uma viagem de pouco menos de três horas para o local da partida contra a Venezuela. Vale lembrar, que Manaus também foi avaliada, mas a logística que mais agradou à comissão técnica foi mesmo a da capital do Pará.

Em Salvador, o Barradão, estádio do Vitória, será a sede das atividades da Seleção para a partida contra o Uruguai. A delegação viaja em voo fretado, logo após a partida contra os venezuelanos.

Seleção Brasileira treina antes do confronto com o Peru, na última Data Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Por meio de um vídeo no site da CBF, o Coordenador de Seleções, Rodrigo Caetano, explicou a logística de treinamentos, hospedagens e transportes, do Brasil. Confira o pronunciamento abaixo:

- Tomamos a decisão de fazer a preparação para este jogo em Belém por vários motivos. O primeiro é a localização. A cidade é bem mais próxima de Maturín, um voo de aproximadamente 2 horas e 45 minutos, enquanto outras possibilidades no Brasil, o voo seria muito mais longo. Outro ponto positivo será treinar no Estádio Mangueirão, que tem excelentes condições, principalmente no gramado - disse Rodrigo Caetano, diretor de seleções masculinas, em entrevista ao site da CBF.

Em quarto lugar nas eliminatórias com 16 pontos, o Brasil encara a Venezuela, dia 14 de novembro, às 17h (de Brasília), em Maturín. Já no dia 19, o adversário será o Uruguai, às 21h45m, na Fonte Nova, em Salvador.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte