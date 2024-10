Torcedores clamam por retorno de Neymar à Seleção Brasileira

Neymar em ação na vitória do Brasil por 5 a 1 sobre a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 (Foto: Vitor Silva/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 12:11 • Redação do Lance!

O retorno de Neymar aos gramados deve acontecer nesta segunda-feira (21). Após mais de um ano se recuperando de lesão grave no joelho, o atacante foi relacionado por Jorge Jesus para o duelo do Al-Hilal com o Al Ain (EAU). Em votação no canal do Whatsapp do Lance!, a maior parte dos torcedores afirmam que o camisa 10 deveria estar entre os convocados da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa.

Na enquete, 78% dos seguidores do Lance! votaram pelo retorno de Neymar à Seleção, enquanto 22% votaram que Dorival Júnior tem opções melhores para o ataque da Amarelinha. Mesmo se recuperando de uma grave lesão, o atacante do Al-Hilal é priorizado pela maioria dos brasileiros.

Lesão de Neymar

Neymar sofreu a lesão no dia 17 de outubro de 2023, quando defendia a Seleção Brasileira em duelo contra o Uruguai durante a Data Fifa. Na ocasião, foi constatado um rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco, necessitando de cirurgia.

Agora recuperado da lesão, Neymar participou do treinamento da equipe no final de semana com o restante do grupo, foi relacionado pelo técnico Jorge Jesus e está à disposição do time para o confronto com o Al Ain, dos Emirados Árabes, nesta segunda-feira (21), às 13h (de Brasília), pela Liga dos Campeões da Ásia.