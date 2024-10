Atlético-MG e Flamengo disputam o título da Copa do Brasil 2024 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 12:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Vitor Pinheiro, o vidente que cravou o Palmeiras como campeão brasileiro em 2023, mesmo quando o Botafogo disparava na liderança, voltou a fazer previsões em relação ao futebol brasileiro. No entanto, a competição dessa vez não é o Brasileirão, e, sim, a Copa do Brasil. Em vídeo no YouTube, o cartomante do canal "Bola Astral" cravou que o Atlético-MG será campeão do torneio.

Análise das cartas do Atlético-MG

- O comportamento do Atlético-MG nessa final será de um time com um controle emocional muito bom. Um jogador estrangeiro, com uma característica mais lenta, será o destaque nesse final - explicou.

Análise das cartas do Flamengo

- O tarô veio destrutivamente para o Flamengo. No caso do Flamengo, fala sobre uma perda grande, uma derrota quase inevitável - analisou.

Atlético-MG e Flamengo disputam o título da Copa do Brasil 2024 (Foto: Reprodução)

Veredito do campeão da Copa do Brasil

- O grande campeão da Copa do Brasil 2024 será o Atlético-MG. É o que o tarô me diz - finalizou.

Lembrando que o vidente também previu que o Botafogo será o campeão do Campeonato Brasileiro de 2024.