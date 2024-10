Três anos após saída da Globo, Tiago Leifert fecha com nova empresa

Tiago Leifert deixou a Globo no fim de 2021 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 06:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-apresentador da Globo, Tiago Leifert voltará às telas em 2025, mas em formato diferente. O jornalista esportivo fechou acordo com a Eletromidia para levar notícias de futebol para a plataforma, que aparece em elevadores, shoppings e transportes públicos.

- Em 2025 estarei nas telas da Eletromidia trazendo notícias de futebol durante o dia inteiro! Da hora que você acordar até a volta para casa. No ônibus, no metrô e no aeroporto. No caminho para o estádio! Para vocês ficarem bem informados - escreveu Tiago.

Tiago Leifert chegou à Globo em 2004 e começou a ganhar notoriedade a partir de 2009, quando passou a apresentar o Globo Esporte São Paulo. O jornalista cresceu na empresa até ganhar espaço no entretenimento, comandando o programa musical "The Voice Brasil".

O jornalista também passou por programas como "É De Casa" e "Encontro", além de participar da cobertura de desfiles das escolas de samba na Globo. Em 2017, Leifert assumiu a apresentação do Big Brother Brasil, onde ficou até pedir demissão, em 2021.

"Chega um momento na vida de todo jovem que ele precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo. Na minha vida pessoal eu já obviamente passei por esse momento, meus cabelos (ou a ausência deles) não mentem: tenho 41 anos, casado e sou pai. Já na vida profissional... esse momento chegou. Em dezembro vou me despedir da casa que eu amo. A ideia de mudar minha vida não é nova e comecei a discuti-la com a Globo ainda no ano passado. Como não havia pressa nenhuma, combinamos de nos falar de novo perto do fim do meu contrato. Recentemente, após uma nova conversa e com a ideia totalmente madura, comuniquei à Globo minha decisão", comunicou Tiago na época.

Tiago Leifert após saída da Globo

Após sair da Globo, Tiago Leifert fez algumas participações em jogos no canal do Paulistão no Youtube e em partidas da Copa do Brasil na Amazon Prime Video. Na Copa do Mundo de 2022, voltou à emissora carioca pontualmente para narrar jogos do torneio no "Globoplay". Atualmente, o apresentador também tem um canal no Youtube.

