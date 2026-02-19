Virginia revela planos envolvendo Vini Jr após Carnaval: 'Conciliando'
Influenciadora passará temporada em Madrid, na Espanha
O Carnaval acabou. Após estrear na sapucaí, na última terça-feira (17), como rainha de bateria da Escola de Samba Grande Rio, a influenciadora Virginia Fonseca tem planos para curtir período de férias com o namorado Vini Jr, do Real Madrid.
Por meio de uma publicação nas redes sociais, a influenciadora contou que vai passar uma temporada com o atual namorado. Ao contar a novidade para os fãs, Virginia também falou sobre algumas dificuldades de um relacionamento a distância.
— Vou lá ficar com o Vini. Estou planejando muitos dias lá, inclusive. A gente vai conciliando nosso namoro assim. O maior desafio do namoro a distância é viver momentos legais sem ter a pessoa do lado. Isso pega. O Vini está num jogo importante, queria vê-lo. Imagino que ele sinta o mesmo quando estou vivendo coisas legais aqui. Mas tem sido gostoso, está funcionando. Estou muito mais tranquila, encarando nossa relação como namoro mesmo — disse a influenciadora.
Virginia ainda falou sobre a importância de não está pulando etapas na relação com o jogador. Ela chegou a citar a antiga relação com Zé Felipe para comentar sobre a cautela na relação com Vinícius Jr.
— Eu sei que, se fosse antigamente, daria um mês e eu já estaria morando lá em Madri (risos). Já vivi um relacionamento muito intenso com o Zé Felipe. Sei o que dá certo e o que não dá. E não falo como uma reclamação. Acho que isso é maturidade. Tenho que viver para aprender. Isso eu vivi. E o Vini também é mais cuidadoso, de boa, aprendo muito com ele. E estou gostando dessa minha nova versão — concluiu.
Virginia e Vini Jr
O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr aconteceu no final de outubro do ano passado, mas os rumores da relação existiam desde julho. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.
Juntos, ambos buscam conciliar a distância com o amor. Vini Jr atualmente mora na Espanha, onde defende o Real Madrid. Já Virginia, tem a casa principal no Brasil. Apesar disso, os dois não medem esforços para viverem momentos juntos.
