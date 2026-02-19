menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Virginia revela planos envolvendo Vini Jr após Carnaval: 'Conciliando'

Influenciadora passará temporada em Madrid, na Espanha

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/02/2026
10:43
Virginia e Vini Jr passaram o ano novo juntos na Espanha (foto: Reprodução)
imagem cameraVirginia e Vini Jr passaram o ano novo juntos na Espanha (foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Carnaval acabou. Após estrear na sapucaí, na última terça-feira (17), como rainha de bateria da Escola de Samba Grande Rio, a influenciadora Virginia Fonseca tem planos para curtir período de férias com o namorado Vini Jr, do Real Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid emite comunicado após caso de injúria racial contra Vini Jr

Por meio de uma publicação nas redes sociais, a influenciadora contou que vai passar uma temporada com o atual namorado. Ao contar a novidade para os fãs, Virginia também falou sobre algumas dificuldades de um relacionamento a distância.

— Vou lá ficar com o Vini. Estou planejando muitos dias lá, inclusive. A gente vai conciliando nosso namoro assim. O maior desafio do namoro a distância é viver momentos legais sem ter a pessoa do lado. Isso pega. O Vini está num jogo importante, queria vê-lo. Imagino que ele sinta o mesmo quando estou vivendo coisas legais aqui. Mas tem sido gostoso, está funcionando. Estou muito mais tranquila, encarando nossa relação como namoro mesmo — disse a influenciadora.

continua após a publicidade

Virginia ainda falou sobre a importância de não está pulando etapas na relação com o jogador. Ela chegou a citar a antiga relação com Zé Felipe para comentar sobre a cautela na relação com Vinícius Jr.

— Eu sei que, se fosse antigamente, daria um mês e eu já estaria morando lá em Madri (risos). Já vivi um relacionamento muito intenso com o Zé Felipe. Sei o que dá certo e o que não dá. E não falo como uma reclamação. Acho que isso é maturidade. Tenho que viver para aprender. Isso eu vivi. E o Vini também é mais cuidadoso, de boa, aprendo muito com ele. E estou gostando dessa minha nova versão — concluiu.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Virginia e Vini Jr

O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr aconteceu no final de outubro do ano passado, mas os rumores da relação existiam desde julho. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.

Juntos, ambos buscam conciliar a distância com o amor. Vini Jr atualmente mora na Espanha, onde defende o Real Madrid. Já Virginia, tem a casa principal no Brasil. Apesar disso, os dois não medem esforços para viverem momentos juntos.

🤑 Aposte na vitória do Real Madrid! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Vini Jr e Virgínia assumem namoro. (Foto: Divulgação/Instagram/ViniJR)
Vini Jr e Virgínia assumem namoro. (Foto: Divulgação/Instagram/ViniJR)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias