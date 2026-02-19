Casimiro responde acusação de ter interferido em decisão de Coutinho

O influenciador Casimiro Miguel, da Cazé TV, foi sincero ao comentar a rescisão contratual de Philippe Coutinho com o Vasco da Gama. Mediante a uma live, o comentarista respondeu um fã, que o acusou de ter "aumentar" a confusão nos bastidores do clube.

continua após a publicidade

➡️ CazéTV anuncia novos acordos e fortalece marca para Copa do Mundo 2026

Desde o início da segunda passagem de Coutinho pelo Vasco, Casimiro foi uma das vozes da imprensa que nunca omitiu um questionamento sobre atuações do meia. Sempre que julgava necessário, o influenciador criticava atuações ou posturas do jogador em campo.

— Deixa eu falar um negócio. Você (torcedor) é de 96, está fazendo 30 anos, mas a conversa é de uma criança de dez. Então, primeiro de tudo, amadureça. Se o Vasco da Gama tiver seu bastidor mexido devido a um comentário na live do Casimiro, é porque o clube está muito fu*** — iniciou o comentarista, antes de completar.

continua após a publicidade

— O cara que ganha 1 milhão e meio, não produz absolutamente nada para o clube, acha que deve ser protegido e não cobrado. Ele acha isso. Foi substituído no jogo contra o Bahia e saiu dando risada. Depois, ficou p*** — concluiu.

🤑 Aposte na vitória do Vasco! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Saída de Coutinho do Vasco

O meia Philippe Coutinho se pronunciou publicamente sobre sua saída do Vasco. Em meio ao processo de rescisão contratual, o camisa 10 utilizou as redes sociais para publicar uma mensagem de despedida direcionada à torcida cruz-maltina, marcada por tom emocional e reflexões sobre sua saúde mental.

No texto, Coutinho afirmou que pensou muito antes de se manifestar, mas decidiu falar "de coração aberto" pelo respeito e amor que sempre declarou ter pelo clube. O meia ressaltou que retornar ao Vasco foi uma escolha movida por sentimento e destacou o comprometimento durante sua passagem.

- Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. […] Em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre - escreveu.

O jogador também comentou sobre críticas recebidas recentemente e afirmou ter sido julgado por situações que, segundo ele, não condizem com seu caráter. Sem entrar em detalhes sobre episódios específicos, destacou que jamais desrespeitou a torcida, companheiros ou a instituição.