Preso nesta quinta, ex-príncipe Andrew é entusiasta de esportes de elite

Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do Rei Charles III, da Inglaterra, foi preso nesta quinta-feira (19), por "suspeita de má conduta em cargo público". O ex-príncipe Andrew perdeu os títulos da realeza britânica após se tornarem públicas suas ligações com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

À época em que integrava formalmente a família real britânica, Andrew era conhecido também por ser um entusiasta dos esportes no Reino Unido, sobretudo os de elite. Ele era ligado a clubes de vela e iatismo e apoiava financeiramente a equipe feminina de squash da Inglaterra.

O ex-príncipe Andrew também tem dois esportes como hobby: o hipismo, que praticava desde cedo com a mãe, a falecida rainha Elizabeth II, e o golfe.

Andrew Mountbatten-Windsor, de 66 anos, está sob custódia da polícia do Vale do Tâmisa. A corporação confirmou a prisão de "um homem de sessenta e poucos anos de Norfolk sob suspeita de má conduta em cargo público" e que está realizando buscas em endereços em Berkshire e Norfolk, onde o ex-príncipe mora desde que foi obrigado a deixar a residência de Windsor, no ano passado.

A rede de televisão britânica BBC foi a primeira a informar que a ação da polícia era contra o ex-integrante da família real. A emissora exibiu imagens de vídeo de veículos policiais descaracterizados chegando à propriedade de Sandringham, em Norfolk. A propriedade pertence oficialmente ao Rei Charles III.

De acordo com o The New York Times, o crime de má conduta em cargo público é aquele praticado por "funcionário público" — que inclui funcionários eleitos e servidores do governo — que "negligencia intencionalmente o cumprimento de seu dever" ou "se comporta de maneira inadequada" de forma a abusar da confiança pública. A pena máxima prevista é prisão perpétua.

Pela legislação britânica, o ex-príncipe Andrew pode ser detido por no máximo 24 horas caso não seja formalmente acusado pela polícia. O prazo pode ser estendido para 96 horas se houver determinação judicial.

Rei Charles III emite nota sobre prisão do ex-príncipe Andrew

A BBC publicou nota emitida pelo Rei Charles III sobre a prisão do irmão. O monarca declarou que ter recebido "com profunda preocupação as notícias sobre Andrew Mountbatten-Windsor e a suspeita de má conduta em cargo público".

"O que se segue agora é o processo completo, justo e adequado pelo qual esta questão será investigada de forma apropriada e pelas autoridades competentes", declarou Charles, acrescentando que a família real oferece "apoio e cooperação total e incondicional".

"Deixe-me ser bem claro: a lei deve seguir seu curso", afirmou o rei.