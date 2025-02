Felipe Neto, influenciador com milhares de seguidores nas redes sociais e torcedor assumido do Botafogo, revelou na manhã deste domingo o teor de suas últimas conversas com John Textor. Felipe assumiu conversar com o dono do Botafogo sobre a urgência de um treinador no clube alvinegro e confesso: "estou postando isso sem tê-lo consultado".

Veja o que Felipe Neto revelou sobre suas conversas com John Textor:

- Pra quem acha que o dono “abandonou”, estava até agora debatendo sobre os treinadores (agora sobraram poucos) e contratações. Tive que mandar ele ir dormir, como já aconteceu outras vezes. Era 4 da manhã na França, onde ele tá. E tem reunião cedo com um dos possíveis nomes para o clube. O cara pensa no Botafogo 24h por dia, diferente do que muitos estão acreditando. Ele fala sobre Botafogo o tempo todo e eu estou postando isso sem tê-lo consultado. É capaz que ele fique chateado, mas f*** - iniciou Felipe.

Tem muita gente falando merda e sendo injusta com o cara que nos deu o maior ano de nossa história. Sim, ele cometeu erros nesse início de 2025, ele sabe disso, mas botem a porra da mão na consciência. Se ano passado alguém tivesse dito: “você aceita ser campeão brasileiro e da Libertadores, mas no início de 2025 ficar tudo uma merda até março, você aceita?” - TODOS vocês teriam dito que sim um milhão de vezes - afirmou.

É ok criticar, é ok cobrar, mas muitos de vocês enlouqueceram completamente. É possível fazer isso sem jogar um caminhão de merda em cima do cara que transformou o nosso clube numa potência novamente após décadas. Eu vejo esse cara respirando Botafogo muito mais do que deveria, pois ele tem inúmeros investimentos e outros clubes, mas nada chega perto da importância que ele dá para o glorioso. Eu sei porque eu vejo, não é suposição. Então, por favor, saiam dessa loucura. Cobrem como pessoas decentes, mas também confiem mais e parem de cair em manipulação de caça-clique e caça-like. Amo vocês, irmãos de camisa. Estamos todos no mesmo barco - concluiu.

Novo técnico do Botafogo

Apesar da mudança no comando da equipe, o Botafogo segue com a principal incógnita para lidar para o decorrer da temporada: o técnico definitivo. Desde a saída de Artur Jorge, John Textor iniciou as buscas para um novo comandante. Com alguns nomes especulados e entrevistados, como Vasco Matos e Roberto Mancini, o norte-americano não tem pressa para bater o martelo.

A expectativa do empresário é buscar um treinador que abrace o projeto fora das quatro linhas, e que tenha tempo de trabalho no Glorioso. Apesar das tratativas, Textor vai avaliar os nomes procurados nos próximos dias para tomar a sua decisão.