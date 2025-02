‘No Carnaval, a gente é menos clubista’, diz Igor Sorriso, intérprete do Salgueiro e torcedor do Flamengo

O desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro se aproxima, e neste clima de Carnaval, o Lance! conversou com Igor Sorriso, intérprete do Salgueiro e torcedor do Flamengo. O cantor, que se apresenta com a agremiação tijucana na próxima segunda-feira (3), revelou como se tornou Rubro-Negro e também comparou as paixões pelo samba e pelo clube do coração.

- Sou um apaixonado por samba e futebol. Amo muito as duas artes. Vivo de uma e curto e sou apaixonado demais pela outra. São duas paixões que caminham juntas na minha vida desde que eu sou molequinho. Vem de criança o amor pelo Flamengo. Um fato marcante foi a Copa de 1994, onde eu me apaixonei por futebol de uma forma intensa e absurda. No ano seguinte, o Romário veio para o Flamengo. Aquele momento marcou de vez e não tinha mais jeito. Foi um momento significativo na minha vida com o futebol. Era meu maior ídolo, trouxe a Copa do Mundo para a gente. No ano seguinte ele veio para o time do coração - disse Sorriso.

- No Carnaval, a gente consegue curtir mais, é menos clubista. No Carnaval, a gente consegue separar e ver a beleza. Por eu viver no carnaval, há muito tempo, sei como é o esforço, o empenho de todas as escolas. Tenho amigos em todas as agremiações. Sei do empenho de cada um para conseguir colocar o Carnaval na Avenida e fazer um bom trabalho. Deixamos o clubismo de lado e torcemos pelos amigos - completou Igor, que também passou por Vila Isabel e São Clemente no Rio.

Entre 2019 e 2024, o intérprete esteve mais longe do Flamengo, quando cantou exclusivamente pela Mocidade Alegre, em São Paulo. No Carnaval paulista, o cantor teve contato mais próximo com agremiações ligadas a torcidas de clubes, como a Gaviões da Fiel (Corinthians), Mancha Verde (Palmeiras) e Dragões da Real (São Paulo). No Rio, a Botafogo Samba Clube será a primeira escola de samba de torcida de clube a desfilar na Sapucaí, na Série Ouro, em 2025. Sorriso comentou a mistura entre o futebol e o Carnaval.

- São duas paixões diferentes. O futebol é um confronto direto. No Carnaval, cada escola desfila no seu momento. Estão disputando uma contra a outra, mas não tem o embate. É diferente. Eu acho bacana lá no carnaval de São Paulo, as escolas de samba de torcida cresceram muito. Elas deixaram um pouco de lado o lance da arquibancada, do futebol e se profissionalizaram como escolas de samba. Fazem parte do espetáculo como escolas de samba. Espero que aqui no Rio seja da mesma forma. Por mais que tenham a sua raiz o clube de futebol, que apresentem bons carnavais e façam parte do espetáculo - comentou.

Confira outros trechos da entrevista com Igor Sorriso:

Relação com Flamengo longe do Rio

"Esse período (no carnaval de São Paulo) foi bacana, porque eu ia em muitos estádios em São Paulo. Fui para a Vila Belmiro ver Flamengo e Santos. Fui para Bragança ver Flamengo e Red Bull Bragantino. Fui para o Allianz Parque ver Flamengo e Palmeiras. Estou sempre acompanhando próximo. Meus filhos têm que entender que mesmo longe do Rio de Janeiro, o Flamengo é Flamengo"

2019 do Flamengo

"Foi um ano mágico, porque eu sou da geração que não tinha visto o Flamengo ganhar a Libertadores. Em 1981 eu não era nascido e a gente esperava por esse momento. Passamos por várias frustrações durante todo esse período de espera. Foi de uma forma incrível e inesquecível. Não foi apenas uma vitória. Foi uma vitória épica e memorável. Sempre que eu vejo os registros, até hoje, eu me emociono"

Flamengo de 2025

"Acho que o Flamengo se fortaleceu. Se tornou um clube organizado e, agora, a gente tem um treinador que não considero uma promessa, mas uma realidade. Entende muito de futebol e estuda demais. Já mostrou ao que veio. Já tem títulos na carreira num curto espaço de tempo. Isso dá confiança. Quando a gente ganha, fica mais confiante. Isso é para a vida. Acho que é um ano que promete e estou confiante em mais um título da Libertadores"

Superstição com o Flamengo

"Quando eu vejo jogo com os amigos, e o Flamengo não está fluindo, eu gosto de pedir para o pessoal mudar de lugar. 'Vai no banheiro e depois volta'. Eu peço para o pessoal se movimentar um pouquinho: 'senta aqui, vai para lá, muda de lugar'. O hábito que eu tenho é esse e eu não gosto de assistir jogo com quem reclama demais. Quando reclama muito eu vou embora ou mando a pessoa embora"

Desfile do Salgueiro em 2025

"Está chegando o grande dia. O Salgueiro está pronto para fazer um grande carnaval e desfile. Se eu disser que não estou ansioso, é loucura. Mas estamos felizes. O Salgueiro está preparado para fazer um grande Carnaval. O Salgueiro vem para a briga. O Carnaval se tornou muito mais difícil de se conquistar. Todas as escolas apresentam um grande espetáculo e é definido nos detalhes. Estamos nos atentando aos detalhes para poder não cometer erros para buscar o título para o Salgueiro"