Entenda atitude de árbitro em goleada do Flamengo no Maricá, pelo Cariocão

O Flamengo venceu o Maricá por 5 a 0 no último sábado (22), no Maracanã, e garantiu ao time o título da Taça Guanabara. Na partida, a assistente de arbitragem Lilian da Silva foi convidada pelo árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz para apitar o final do jogo, marcando a despedida da função. A profissional encerrou a carreira em campo e agora irá atuar apenas no VAR.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após o apito final, Lilian teve um momento de gratidão no gramado, recebendo cumprimentos de jogadores como o volante Gerson e o atacante Wallace Yan. A profissional também recebeu abraço do árbitro Yuri Elino, se emocionou e ajoelhou no campo. A cena chamou atenção do narrador Gustavo Villani na transmissão do Sportv, que classificou o gesto como "bonito".

Flamengo campeão da Taça Guanabara

Com bola rolando, os gols da vitória rubro-negra foram de Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. A equipe de Filipe Luís terminou a primeira fase do Campeonato Carioca na primeira posição, com 23 pontos. Agora, aguarda a definição dos confrontos das semifinais. O Rubro-Negro é o maior campeão da Taça Guanabara, com 25 conquistas.

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!