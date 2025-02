Atuação de Salah em City x Liverpool encanta torcedores: ‘Melhor do mundo’

O Liverpool saiu na frente no clássico contra o Manchester City, neste domingo (23), pela 26ª rodada da Premier League, e o desempenho de Mohamed Salah virou pauta mais uma vez. Principal jogador dos Reds na campanha de liderança do Campeonato Inglês, o atacante egípcio abriu o placar do duelo após sobra no escanteio cobrado por Mac Allister.

O momento especial de Salah na temporada 2024/25 fez torcedores na web clamarem pelo prêmio de melhor do mundo ao camisa 11. Atualmente, ele é o líder de assistências e de gols no Campeonato Inglês, além de ser o jogador com o maior número de partidas em que deu pelo menos um passe para gol e balançou as redes - onze no total.

Confira a reação da web após o gol de Mohamed Salah em Manchester City x Liverpool:

Como estão os clubes na Premier League?

Com vantagem de onze pontos, o Liverpool lidera a Premier League desta temporada com 64 - caso vença o City - (19 vitórias, sete empates e uma derrota) em 26 partidas, além de 63 gols feitos e 26 sofridos (36 gols de saldo).

Na quarta posição, o Manchester City está em processo de recuperação na tabela, com 44 pontos (13 vitórias, cinco empates e oito derrotas até o momento) em 25 jogos, além de 52 gols feitos e 35 sofridos.

