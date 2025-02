Prontos para o clássico: veja escalações de Vasco e Botafogo

Os técnicos Fábio Carille e Cláudio Caçapa confirmaram as escalações de Vasco e Botafogo para o clássico deste domingo (23), válido pela última rodada do 1º turno do Campeonato Carioca. O jogo em São Januário é decisivo para as duas equipes, que brigam por vagas na semifinal.

continua após a publicidade

➡️Confira a classificação do Campeonato Carioca

Com todo o elenco à disposição, a escalação do Vasco não tem surpresas para o duelo com o Botafogo. O técnico Fábio Carille vai com força máxima.

Assim, o Vasco vai a campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Zuccarello, Rayan e Vegetti.

continua após a publicidade

Escalação do Botafogo: 'quase' força máxima diante do Vasco

No Botafogo, apesar de o foco ser a final da Recopa Sul-Americana, na próxima quinta-feira, diante do Racing, o técnico Cláudio Caçapa optou por escalar o que tem de melhor à disposição.

O time tem dois desfalques: Alexander Barboza e Alex Telles foram suspensos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ) por dois jogos por causa da confusão no clássico entre Botafogo e Flamengo. Dessa forma, Jair Cunha fará estreia na zaga, e Cuiabano, que está suspenso para o jogo com o Racing, vai jogar na ala esquerda.

continua após a publicidade

A escalação do Botafogo para enfrentar o Vasco tem John; Vitinho, Jair Cunha, Newton e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Savarino e Matheus Martins; Rafael Lobato, Rwan Cruz e Igor Jesus.

Tanto Vasco quanto Botafogo ainda têm chances matemáticas de classificação, mas não dependem exclusivamente de suas forças. Além da vitória, os times ficam de olho no resultado de Fluminense x Bangu e de Nova Iguaçu x Madureira, que jogam no mesmo horário.