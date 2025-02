Quem tem a maior fortuna: John Textor ou Nasser Al-Khelaifi?

John Textor, dono da SAF do Botafogo e acionista de clubes como Lyon e Crystal Palace, e Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, se tornaram protagonistas de uma polêmica nesta semana. O jornal francês "L'Équipe" teve acesso a áudios de uma discussão ríspida entre os dirigentes, ocorrida em uma reunião em julho de 2024.

Apesar das divergências, os dois magnatas têm um ponto em comum: os dois nomes se destacam num momento em que o futebol mundial está cada vez mais dominado por investidores bilionários. Mas, afinal, quem tem a maior fortuna?

📊 As fortunas dos magnatas

🔹 John Textor – O empresário norte-americano tem um patrimônio estimado entre US$ 1 bilhão e 1,5 bilhão (entre R$ 5,7 bi e R$ 8,5 bi). Seu investimento no futebol passa pelo Botafogo, Lyon, Crystal Palace e RWD Molenbeek.

🔹 Nasser Al-Khelaifi – Além de ser dirigente do PSG, ele também é presidente da Qatar Sports Investments (QSI), um fundo ligado ao governo do Catar, que administra ativos bilionários, e CEO do grupo de mídia beIN. Estima-se que sua fortuna seja de US$ 8 bilhões (R$ 45 bilhões).

👀 A discussão entre os dirigentes

Na quarta-feira (19), o "L'Équipe" revelou áudios de uma reunião ocorrida em julho, para debater os direitos de transmissão do Campeonato Francês. No encontro, Nasser Al-Khelaifi discutiu com diversos presidentes de clubes, e foi especialmente duro com John Textor.

- John, cala a boca, você não entende nada. Você é um caubói que veio não sei de onde e vem falar conosco - afirmou Khelaifi.