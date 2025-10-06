Felipe Melo critica jogador do Flamengo contra o Bahia: ‘Não conquistou nada’

Durante o programa “Fechamento Sportv” o comentarista, Felipe Melo criticou a atitude de Wallace Yan na derrota do Flamengo para o Bahia, neste domingo (05). Na ocasião, o atacante entrou no decorrer da segunda etapa e recebeu dois cartões amarelos em 11 minutos. Segundo o ex-jogador, a promessa rubro-negra precisa colocar a cabeça no lugar.

Felipe Melo destacou ainda que Jorginho e Bruno Henrique aconselharam o jovem atacante após receber o primeiro cartão amarelo na partida. O comentarista destacou ainda que Wallace Yan ainda não conquistou nada pelo profissional do Flamengo.

- Na hora que ele (Wallace Yan) toma o amarelo, o Jorginho e o Bruno Henrique chegam nele e pedem calma. Ele ficou um tempo sem jogar. Aí joga hoje, fica 11 minutos em campo e é expulso dessa maneira. Tem que colocar a cabeça no lugar, porque ainda não chegou, não conquistou nada. É muito difícil chegar no profissional do Flamengo - começou, Felipe Melo.

Revelado pelo Flamengo, Felipe Melo viveu todo o processo de profissionalização dentro do clube carioca. Segundo ele, Wallace Yan precisa mostrar humildade para continuar recebendo oportunidades no elenco principal do Flamengo.

- Com quantos atletas ele já arrumou confusão? É vez de mostrar humildade. Na minha juventude, eu subia e ficava quieto. Mandavam eu calar a boca e eu ficava quieto. Ainda mais agora, jogando em um elenco estrelado como é o do Flamengo, tendo essa oportunidade. Ele tem qualidade, mas vai perder oportunidades por isso - completou o ex-jogador, no “Fechamento”.

Além de Wallace Yan, o zagueiro Danilo também foi expulso no jogo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Logo aos 12 minutos da primeira etapa, o zagueiro levantou demais a perna e acertou com a chuteira na cabeça do adversário. Com dois a menos, o rubro-engro saiu derrotado por 1 a 0, e perdeu a liderança do Brasileirão.

Como foi Bahia 1 x 0 Flamengo?

Com dez desfalques, o Bahia entrou em campo como azarão. Contudo, a situação mudou logo aos 13 minutos: Danilo acertou o rosto de Tiago em disputa com o pé alto e recebeu o cartão vermelho direto, alterando completamente o cenário do jogo.

No segundo tempo, Wallace Yan entrou no lugar de Arracaeta. O jovem, porém, ficou apenas dez minutos em campo: pilhado, entrou aos 23', recebeu o primeiro amarelo por reclamação aos 30' e o segundo — e, consequentemente, o vermelho — por falta aos 33'. Assim, o Flamengo ficou com apenas nove jogadores em campo.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço chega aos 43 pontos e assume a quinta posição do Campeonato Brasileiro. Já o Fla tem 55 pontos e agora é o segundo colocado, ultrapassado pelo Palmeiras pelo número de vitórias.