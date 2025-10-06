Sede do Flamengo na Gávea tem muro pichado em protesto contra Samuel Lino

O muro da sede social do Flamengo, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), foi pichado com crítica ao atacante Samuel Lino na madrugada desta segunda-feira (6). O protesto acontece horas após a derrota do Rubro-Negro para o Bahia no domingo (5), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) válida pela 27ª rodada do Brasileirão.

O Lance! esteve no local e registrou a pichação com os dizeres "$ Lino peladeiro". O cifrão provavelmente faz referência à compra do jogador junto ao Atlético de Madrid por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) na última janela de transferências, a contratação mais cara da história do clube.

Samuel Lino foi personagem na derrota do Flamengo para o Bahia na Fonte Nova. Ainda no primeiro tempo, com o jogo empatado por zero a zero, o atacante desperdiçou chance cara a cara com o goleiro Ronaldo. Logo depois, os donos da casa abriram o placar com Willian José. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Filipe Luís saiu em defesa do jogador.

— É difícil julgar o jogo de um jogador, com um a menos três ou 15 minutos do primeiro tempo. Ele teve que ajudar muito o Ayrton na lateral, e claro que perde as forças talvez para poder atacar. Mesmo assim, conseguiu fazer suas jogadas, criar chances, e a chance que teve foi porque ele estava lá. Às vezes a linha é muito fina entre fazer o gol e não fazer. Infelizmente não fez, e depois acabamos tomando o gol mas eu confio muito nele, a gente já sabe a qualidade que ele tem, o talento que ele tem e o tanto que ele se esforça. É questão de tempo ele colocar a cabeça no lugar — disse o treinador rubro-negro.

Samuel Lino em ação pelo Flamengo contra o Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

