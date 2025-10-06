Derrota para o Bahia escancara falha em planejamento do Flamengo

O Flamengo foi derrotado por 1 a 0 diante do Bahia no último domingo (5), na Fonte Nova, válida pela 27ª rodada do Brasileirão. O jogo foi marcado por duas expulsões do lado rubro-negro, de Danilo e Wallace Yan, e o cartão vermelho para o zagueiro logo aos 13 minutos foi essencial para o decorrer do jogo. Além da desvantagem numérica, a solução vinda do banco foi peça-chave para o resultado negativo.

Com a saída do camisa 13, Filipe Luís decidiu tirar o centroavante Pedro de campo para reforçar o setor defensivo com o zagueiro Cleiton. Sem Léo Pereira, suspenso, o técnico precisou acionar a quarta opção da zaga.

Cleiton não entrava em campo desde 27 de julho, quando substituiu Matías Viña aos 43 minutos do segundo tempo na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no Maracanã. Na temporada, o defensor de 22 anos disputou apenas sete partidas, sendo cinco delas no Campeonato Carioca.

A difícil missão de encarar o Bahia com desvantagem numérica ficou ainda mais difícil quando Willian José abriu o placar nos minutos finais da primeira etapa, após falha do jovem zagueiro. Cleiton perdeu disputa com Jean Lucas na entrada da área, em lance que culminou no único gol dos donos da casa.

A pouca minutagem do defensor na temporada deixa clara a falta de confiança de Filipe Luís no jogador. Não à toa, Léo Ortiz e Léo Pereira estão entre os cinco atletas que mais entraram em campo pelo Flamengo em 2025. E, em um momento crucial da temporada, o camisa 33 precisou ser acionado, escancarando lacuna no elenco e a falha no planejamento do clube.

Em entrevista coletiva após derrota do Fla para o Galo na Copa do Brasil, o Lance! questionou o técnico rubro-negro sobre a pouca utilização dos jovens da zaga. Na ocasião, a equipe entrou em campo com time alternativo, mas, sem Danilo, lesionado, a dupla titular não foi poupada.

— Acredito que a zaga é um lugar delicado. Não gosto de mexer na última linha, tento mexer o menos possível. Pensando no desgaste que você citou, tem também o adversário. É um time que nos gera muitos problemas na última linha. Achei que não seria justo com os meninos jogar esse jogo. Acredito que sempre na zaga é uma situação mais delicada e a dificuldade que o ataque com Hulk, Rony e Cuello ia gerar na nossa última linha. Por isso optei por continuar com eles. Mas, se precisar contra o Ceará, ou até mesmo na volta, eu sei que temos o João e o Cleiton — disse o treinador na época.

Com a pausa do futebol brasileiro para a Data Fifa de outubro, o Flamengo volta a campo no próximo dia 15 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília), e encara o Botafogo no Nilton Santos. Já no dia 19, o Rubro-Negro recebe o Palmeiras no Maracanã.

Cleiton durante Bahia x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

