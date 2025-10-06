Flamengo vê vantagem desaparecer e fica sob pressão no Brasileirão

A derrota por 1 a 0 para o Bahia no último domingo (5), na Fonte Nova, fez o Flamengo perder a liderança do Brasileirão após dez rodadas no topo. Com a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, o Rubro-Negro viu o rival alviverde ultrapassá-lo na tabela de classificação, e pressão por resultados após a Data Fifa aumenta.

A equipe comandada por Filipe Luís fechou setembro com vitória sobre o Corinthians fora de casa, em rodada que Cruzeiro e Palmeiras — os dois principais adversários na disputa pelo título — perderam. Assim, o Fla tinha a liderança na mão com quatro pontos à frente do segundo colocado, além do melhor ataque e da melhor defesa da competição.

Em uma semana, contudo, a vantagem desapareceu. Enquanto o Flamengo ficou no empate no confronto direto com o Cabuloso e perdeu para o Bahia, o Alviverde venceu Vasco e São Paulo e igualou os 55 pontos, ultrapassando o Mais Querido em número de vitórias. O rival paulista ainda tem uma partida a menos que os cariocas.

Assim, em duas rodadas, o campeonato que parecia nas mãos do Fla agora se aproxima da Barra Funda. Os rumos da competição, contudo, ainda passam pelo Maracanã: Flamengo e Palmeiras se enfrentam no próximo dia 19. Antes, o Rubro-Negro visita o Botafogo no dia 15, mesmo dia que o Alviverde recebe o Bragantino; o Verdão ainda cumpre jogo atrasado contra o Juventude no próximo sábado (11).

Time do Flamengo que iniciou partida contra o Bahia na Fonte Nova, válida pela 27ª rodada do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

