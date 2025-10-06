PC Oliveira volta atrás e aponta erro de árbitro contra gigante no Brasileirão

O consultor de arbitragem da Globo, PC Oliveira, mudou de ideia e apontou um erro de arbitragem contra um gigante na rodada do Brasileirão. Na transmissão de Internacional x Botafogo, o comentarista não viu pênalti de Mercado em Arthur Cabral, mas voltou atrás.

No sábado (4), o Internacional venceu o Botafogo por 2 a 0, no Beira-Rio, em jogo válido pela 27° rodada do Brasileirão. No primeiro tempo, Mercado abraça Arthur Cabral, que vai ao chão. O árbitro Flávio Rodrigues de Sousa não marcou pênalti, e o VAR não interferiu.

Na transmissão, PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem, mas mudou de ideia depois de rever as imagens do duelo válido pelo Brasileirão.

- Eu estava acompanhando o jogo e durante a transmissão, inclusive, quando fui consultado, achei que a ação do Mercado não tivesse tido impacto no Arthur. Mas, revendo a jogada e a maneira como ele é seguro pelo Mercado, e com a bola já dominada, ele é impedido de continuar a buscar o domínio da bola justamente pela ação do Mercado, que é muito grosseira - começou PC.

- Ele, em nenhum momento, tem a preocupação de disputar a bola e agarra com os dois braços, impede, a ação dele tem impacto no movimento do Arthur Cabral. Em nenhum momento ele disputa a bola. Foi pênalti - completou sobre o lance do Brasileirão.

PC Oliveira apontou erro de arbitragem no Brasileirão (Foto: Reprodução)

Veja o lance polêmico pelo Brasileirão

Grande vitória do Colorado

O jogo entre Internacional x Botafogo pelo Brasileirão valia muito para as duas equipes. O Glorioso quer permanecer no G-4, e o Colorado quer se aproximar do pelotão da frente na tabela.

Com gols de Alan Patrick, após falha de Léo Linck, e Vitinho, após lindo passe de Carbonero, o Internacional bateu o Botafogo por 2 a 0 no Brasileirão. Com desfalques importantes, o time comandado por Davide Ancelotti não conseguiu criar grandes chances e pouco ameaçou o gol de Anthoni.

O colorado, por sua vez, teve sua melhor apresentação desde a chegada da família Diaz no comando técnico da equipe e venceu com tranquilidade no Brasileirão.