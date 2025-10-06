Com a derrota do Flamengo para o Bahia, e a vitória do Palmeiras diante do São Paulo, a diferença de 3 pontos que existia entre as equipes foi zerada e as posições na tabela foram invertidas, intensificando a disputa pelo título. Com o mesmo número de pontos, mas com um jogo a menos, a equipe de Abel Ferreira assume a liderança do Brasileirão 2025, na 27ª rodada.

Após a derrota para o Bahia, Renato Maurício Prado, comunicador e torcedor do Flamengo analisou o futuro da equipe de Filie Luís nesta edição da competição.

- A morosidade do time do Flamengo, perdendo, é desesperadora! Flamengo perde pela primeira vez para Rogerio Ceni, perde a liderança e pode não recuperá-la, mesmo se ganhar o confronto direto no Maracanã. Brasileiro escorrendo pelos dedos! Flamengo vai perder um jogo que tinha tudo para ser fácil! Por irresponsabilidade do Danilo e mexida errada de Filipe - escreveu em seu perfil no X.

Como foi Bahia 1 x 0 Flamengo?

Com dez desfalques, o Bahia entrou em campo como azarão. Contudo, a situação mudou logo aos 13 minutos: Danilo acertou o rosto de Tiago em disputa com o pé alto e recebeu o cartão vermelho direto, alterando completamente o cenário do jogo.

No segundo tempo, Wallace Yan entrou no lugar de Arracaeta. O jovem, porém, ficou apenas dez minutos em campo: pilhado, entrou aos 23', recebeu o primeiro amarelo por reclamação aos 30' e o segundo — e, consequentemente, o vermelho — por falta aos 33'. Assim, o Flamengo ficou com apenas nove jogadores em campo.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço chega aos 43 pontos e assume a quinta posição do Campeonato Brasileiro. Já o Fla tem 55 pontos e agora é o segundo colocado, ultrapassado pelo Palmeiras pelo número de vitórias.