Felipe melo aponta problema do Palmeiras no clássico: 'Pesa demais'
Verdão teve superioridade numérica, mas não saiu do zero
- Matéria
- Mais Notícias
Mesmo com dois a mais contra o Corinthians, o Palmeiras não consegiu vencer o clássico na noite deste domingo (12). Na Neo Química Arena, as equipes ficaram no 0 a 0 e protagonizaram um jogo repleto de polêmicas. Em suas redes sociais, Felipe Melo apontou um problema do Alviverde durante a partida.
Estêvão vira assunto na Europa após derrota do Chelsea: ‘Claramente’
Fora de Campo
Atitude de Flaco em Palmeiras x Corinthians revolta torcedores: ‘Vergonha’
Fora de Campo
Rivais reagem à atitude de Hugo Souza no Corinthians: ‘Mais um’
Fora de Campo
- Você não ter um treinador do calibre do Abel na beira do gramado pesa demais. Pesa bastante. Abel é prateleira alta, então o jogador olha e vê ele ali. Por mais que o satff seja ótimo, tem que ter o líder na beira do gramado. Faz uma falta enorme, sem dúvida alguma - analisou Felipe Melo após empate do Palmeiras.
➡️Atitude de Flaco em Palmeiras x Corinthians revolta torcedores: 'Vergonha'
➡️Estêvão vira assunto na Europa após derrota do Chelsea: 'Claramente'
A equipe alviverde ficou boa parte do clássico com dois jogadores a mais - André foi expulso no primeiro tempo, e Matheuzinho levou o cartão vermelho aos 23 minutos da etapa final. Mesmo assim,o Palmeiras não conseguiu furar a defesa do rival.
➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!
Resumo do jogo entre Corinthians e Palmeiras
Corinthians e Palmeiras ficaram no empate por 0 a 0 na noite deste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde ficou boa parte do clássico com dois jogadores a mais - André foi expulso no primeiro tempo, e Matheuzinho levou o cartão vermelho aos 23 minutos da etapa final. Mesmo assim, não conseguiu furar a defesa do rival.
Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança da competição nacional, com 25 pontos - são oito vitórias, dois empates e uma derrota. Ao todo, a equipe marcou 21 gols e sofreu 10.
O Corinthians, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela, na 16ª posição, com 11 pontos, somando duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O time, agora comandado por Fernando Diniz, marcou oito gols e sofreu 11.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em gols de Corinthians e Palmeiras no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias