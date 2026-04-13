Felipe melo aponta problema do Palmeiras no clássico: 'Pesa demais'

Mesmo com dois a mais contra o Corinthians, o Palmeiras não consegiu vencer o clássico na noite deste domingo (12). Na Neo Química Arena, as equipes ficaram no 0 a 0 e protagonizaram um jogo repleto de polêmicas. Em suas redes sociais, Felipe Melo apontou um problema do Alviverde durante a partida.

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- Você não ter um treinador do calibre do Abel na beira do gramado pesa demais. Pesa bastante. Abel é prateleira alta, então o jogador olha e vê ele ali. Por mais que o satff seja ótimo, tem que ter o líder na beira do gramado. Faz uma falta enorme, sem dúvida alguma - analisou Felipe Melo após empate do Palmeiras.

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A equipe alviverde ficou boa parte do clássico com dois jogadores a mais - André foi expulso no primeiro tempo, e Matheuzinho levou o cartão vermelho aos 23 minutos da etapa final. Mesmo assim,o Palmeiras não conseguiu furar a defesa do rival.

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Felipe Melo analisou o empate entre Corinthians e Palmeiras (Foto: Reprodução Sportv)

Resumo do jogo entre Corinthians e Palmeiras

Corinthians e Palmeiras ficaram no empate por 0 a 0 na noite deste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde ficou boa parte do clássico com dois jogadores a mais - André foi expulso no primeiro tempo, e Matheuzinho levou o cartão vermelho aos 23 minutos da etapa final. Mesmo assim, não conseguiu furar a defesa do rival.

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Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança da competição nacional, com 25 pontos - são oito vitórias, dois empates e uma derrota. Ao todo, a equipe marcou 21 gols e sofreu 10.

O Corinthians, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela, na 16ª posição, com 11 pontos, somando duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O time, agora comandado por Fernando Diniz, marcou oito gols e sofreu 11.

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