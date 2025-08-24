Rivais reagem a provável reforço do Botafogo: ‘Abre o olho’

O Glorioso encaminhou a contratação do zagueiro Gabriel Bahia, de 26 anos, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Volta Redonda. Nas redes sociais, os rivais comentaram sobre o provável reforço do Botafogo.

Gabriel Bahia é titular do Voltaço, com 17 partidas na atual edição da Segundona. Ele chegou ao clube da região Sul do Rio de Janeiro em 2023 e soma 42 aparições em passagens, somando empréstimo oriundo do Bandeirante-SP. Ele assinou em definitivo no início deste ano e tem se destacado.

Assim que a informação sobre o provável reforço do Botafogo começou a circular, os rivais começaram a comentar sobre o jogador, e mandaram até um recado para o zagueiro. Veja abaixo.

Veja reação dos rivais com o provável reforço do Botafogo

Jogador já fez gol no clube e vem por problemas no setor defensivo

No confronto entre as equipes, no Carioca deste ano, em janeiro, o Volta Redonda venceu por 2 a 1 dentro do Nilton Santos. Gabriel Bahia, provável reforço do Botafogo, abriu o placar aos dez minutos.

Essa é mais uma aposta do scout do Botafogo no mercado de transferências, que será encerrado no dia 2 de setembro. Gabriel Bahia não era prioridade, mas tornou-se opção após recusas por Dantas, do Novorizontino, e Alix, do Atlético-GO. A SAF buscava um zagueiro destro.

A expectativa é que Gabriel Bahia fique, pelo menos, até abril de 2026. O contrato entre as partes conta com cláusula de compra em caso de cumprimento de metas neste período.

O Botafogo tem sofrido com perdas por lesão no setor defensivo. Além de Bastos, que só deve retornar em outubro, Kaio Pantaleão também está machucado sem previsão de volta. David Ricardo está recuperado, mas joga pela esquerda - atualmente com Barboza de titular.