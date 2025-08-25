Polêmica de arbitragem em Palmeiras x Sport revolta web: ‘Escandaloso’

Palmeiras x Sport é uma das partidas que agita a noite de Brasileirão nesta segunda-feira (25), e a partida já conta com uma polêmica de arbitragem. O Verdão vai vencendo por 1 a 0 até aqui, mas o destaque foi para o lance duvidoso.

continua após a publicidade

Em uma linda jogada, aos 14 minutos, os centroavantes do Verdão atuaram de maneira conjunta para abrir o placar em Palmeiras x Sport. O 'Tigrinho' levantou para o argentino, que emendou um voleio no cantinho do goleiro Gabriel.

➡️Torcedores do Flamengo reagem a possível reforço do Palmeiras: ‘Vou adoecer’

Na reta final do primeiro tempo, uma polêmica revoltou os torcedores alviverdes. O lateral Kevyson, do Sport, foi pressionado pela marcação e deu um toque para trás. O goleiro do Leão pegou com a mão, levando os palmeirenses à loucura. Os jogadores e torcedores ficaram pedindo recuo, mas Paulo Zanovelli não marcou. Veja abaixo.

continua após a publicidade

Paulo Cesar Zanovelli é o árbitro de Palmeiras x Sport (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

Veja lance polêmico em Palmeiras x Sport e revolta dos torcedores

Escalações para o jogo

Diferente da partida de volta contra o Universitario, pela Libertadores, a comissão técnica optou por desfazer a linha com três zagueiros e sacou Micael da equipe titula em Palmeiras x Sport. A dupla de defesa será formada pelo capitão Gustavo Gómez e Murilo, com Khellven na direita e Piquerez na esquerda.

Destaques da equipe nas últimas rodadas, Flaco López e Vitor Roque seguem com dupla de ataque e tem a companhia de Felipe Anderson. Já o meio de campo tem Emiliano Martínez como primeiro, além de Lucas Evangelista e Mauricio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Palmeiras x Sport: Weverton; khellven, Gustavo Gómez e Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera, Lucas, Lucas Lima e Maetheusinho; Léo Pereira e Pablo.