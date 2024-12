Faixa de Memphis vira febre no Natal, e atleta do Corinthians reage nas redes

Memphis é uma unanimidade entre os torcedores do Corinthians. Contratado em setembro, o atacante participou de 14 jogos e marcou sete gols com a camisa do Timão. A faixa que costuma usar durante as partidas se tornou uma febre entre a Fiel e virou presente de Natal na casa de muitos torcedores.

Memphis é um dos destaques do elenco do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Nas redes sociais, Memphis compartilhou fotos de torcedores que receberam sua faixa como presente, incluindo diversas imagens de crianças. Chamada oficialmente de testeira, a peça é vendida oficialmente pelo Corinthians por R$ 60.

Memphis compartilhou a imagens de torcedores que ganharam sua testeira no Natal(Foto: Repordução/Instagram/memphis)

Idolatria

O jogador aparenta estar encantado com os torcedores do Timão. Nos últimos meses, Memphis visitou a sede da torcida organizada do Corinthians, assistiu jogos de várzea em uma comunidade de São Paulo, e pretende, inclusive, gravar uma música com o MC Hariel, um torcedor declarado do Timão.

Com 30 anos, o holandês possui passagens por grandes times da Europa como Lyon, da França, Manchester United, da Inglaterra, e Barcelona, da Espanha. Em novembro, Memphis se declarou ao Timão e disse que nunca viveu uma relação de tanta idolatria com a torcida.

— Eu nunca tive uma relação assim com torcedores, porque as pessoas gostam ou não de mim, não tem meio termo, alguma coisa aconteceu quando eu cheguei aqui e me senti abraçado, vamos construir, então estou aqui — afirma o atleta.