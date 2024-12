Hugo Souza, do Corinthians, ri de pergunta sobre volta ao Flamengo

Contratado em definitivo pelo Corinthians, Hugo Souza parece não ter a intenção de retornar ao Flamengo um dia. Em entrevista ao ex-apresentador da FlaTV e influenciador João Mércio, o goleiro riu ao ser perguntado sobre possível volta ao Rubro-Negro. Além disso, devolveu o questionamento ao entrevistador, afirmando não saber se regressaria ao antigo clube.

— Tu voltaria (ao Flamengo) por acaso? Porque eu não sei — respondeu Hugo, em tom irônico. Confira abaixo o vídeo completo.

Carreira de Hugo Souza

Conhecido como "Neneca" por seus companheiros de base, Hugo subiu aos profissionais do Flamengo em 2020, durante o período de pandemia. Com jogadores infectados pelo coronavírus, o time precisou entrar em campo contra o Palmeiras, fora de casa, cheio de garotos da base. O jovem brilhou com defesas e segurou o empate em 1 a 1 no Allianz Parque.

A partir dali, se tornou titular absoluto sob o comando de Domènec Torrent, e empilhou atuações que o fizeram cair nas graças da torcida. No entanto, um erro crasso fez Hugo Souza perder a moral com os torcedores do Rubro-Negro. Diante do São Paulo, nas quartas de final da Copa do Brasil, o goleiro tentou driblar Brenner, mas perdeu a bola e sofreu o gol da derrota. O time não conseguiu reverter a desvantagem fora de casa, e o goleiro ficou marcado como vilão da queda.

Depois disso, Hugo ainda seguiu como titular do Flamengo, mas a situação parecia insustentável. O jogador perdeu a titularidade e foi foi emprestado ao Chaves-POR. Durante sua trajetória pelo Fla, Hugo fez 71 partidas. No período, sofreu exatos 71 gols, teve média de 2,8 defesas por jogo, e em 23 oportunidades, deixou sua meta sem ser vazado.

Na Europa, o goleiro recuperou a boa forma e foi destaque do pequeno clube português. Marcou presença ao defender dois pênaltis na mesma partida, contra o bom Benfica, salvando as cobranças de Ángel Di María e Arthur Cabral.

Apesar do efeito que o movimento rumo à Europa teve na carreira do jogador, o Chaves não conseguiu se salvar do rebaixamento na Liga Portugal. O clube optou por não puxar o gatilho pela contratação definitiva, e escolheu devolvê-lo ao Flamengo. Fora dos planos do Rubro-Negro, Hugo foi emprestado ao Corinthians, onde se firmou como titular e um dos melhores jogadores da equipe. Ao fim da temporada, o Timão exerceu a opção de compra para ter o goleiro em definitivo.

