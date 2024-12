Pogba no Corinthians? Relembre negociações com estrelas que empolgaram a Fiel

O Corinthians ainda não realizou nenhuma contratação nesta janela de transferências, mas a Fiel sabe muito bem quem quer ver com a camisa do Timão na próxima temporada: Paul Pogba. Os rumores começaram quando o meia francês de 31 anos declarou que jogaria de graça no clube alvinegro, durante entrevista do Luva de Pedreiro ao programa 'The Noite', do SBT, no dia 12 de dezembro.

Brincadeira ou não, a Fiel passou sonhar com a negociação. O desejo cresceu ainda mais após representantes do Corinthians alimentarem o rumor, como na conversa entre Memphis, Pogba e Pedro Silveira, diretor financeiro do Timão, e até mesmo uma árvore de natal com um enfeite em alusão aos Jogos Olímpicos de Paris.

O Corinthians não confirma oficialmente a negociação, mas também nunca negou ser um possível destino para o meia francês, que cumpre suspensão por doping até março da próxima temporada devido ao uso de testosterona. Não é a primeira vez que a Fiel espera um reforço de peso no final do ano. Esse mesmo roteiro já teve finais felizes, e outros, nem tanto.

Pogba é um sonho da Fiel para a próxima temporada (Foto: Divulgação/Juventus)

Ronaldo

Um dos finais de ano mais marcantes da Fiel aconteceu em 2008. Após conquistar o título da Série B, o Corinthians buscou um reforço de peso para chegar triunfante na primeira divisão do ano seguinte. O Timão buscou Ronaldo para reforçar o time em 2009.

O jogador treinava no Flamengo, seu clube de coração, e tudo indicava que seria reforço do Rubro-Negro. No dia 9 de dezembro de 2008, uma bomba: Ronaldo acertou com o Corinthians. Com 32 anos, o artilheiro do pentacampeonato do Brasil declarou que era mais um do 'bando de loucos'.

Recebido com festa pela torcida na apresentação no Parque São Jorge, Ronaldo fez história e se tornou ídolo da Fiel. Entre 2009 e 2011, o Fenômeno disputou 69 jogos com a camisa alvinegra, marcou 35 gols e foi fundamental nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, logo em seu primeiro ano no Timão.

Ronaldo marcou época com a camisa do Corinthians(Foto: Ari Ferreira)

Drogba

No fim de 2016, a Fiel passou a sonhar com a contratação do marfinense. Ídolo do Chelsea, o jogador foi especulado no Timão e tomou conta do noticiário esportivo da época. O rumor ganhou forma, e muitos torcedores passaram a acreditar na contratação, houve até quem fez camisa com o nome do atacante.

No começo de 2017, a especulação terminou com um sabor amargado para a Fiel. Além da negociação fracassar, o jogador se transferiu ao CF Montreal, do Canadá, a diretoria do Corinthians ainda emitiu uma nota oficial agradecendo Drogba pelo período de negociações. A expressão "Valeu, Drogba!" serviu como motivo de chacota para os rivais do Timão.

Didier Drogba Chelsea (Foto: DARREN STAPLES)

Tevez

O Corinthians tinha um time modesto em 2004, mas fez uma boa campanha no Brasileirão daquela temporada. As projeções do Timão mudaram completamente quando o clube firmou uma parceria com a MSI, uma empresa com investidores russos e britânicos que fazia investimentos no esporte.

No dia 21 de dezembro de 2004, Tevez foi apresentado no Parque São Jorge. Apesar de jovem, com 20 anos, o jogador era uma estrela do Boca Juniors e já tinha passagens pela seleção da Argentina. A contratação custou R$ 60 milhões aos cofres da MSI, tornando-se na época a mais cara do futebol brasileiro.

Tevez conquistou rapidamente a simpatia da Fiel, marcou 46 gols em 78 jogos e foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2005.

Tevez se tornou ídolo do Corinthians (FOTO: Reginaldo Castro/LANCE!Press)

Riquelme

Outro argentino ficou perto de vestir a camisa do Timão. Riquelme foi um dos nomes especulados para defender o Corinthians no ano de seu centenário, em 2010, quando o Corinthians buscava seu primeiro título da Libertadores, uma obsessão da Fiel.

A torcida não se empolgou à toa. Recentemente, o ex-presidente do Boca Juniors, Jorge Ameal, admitiu que Riquelme foi procurado pelo Corinthians. Entretanto, o ídolo do clube argentino se negou a deixar o clube para atuar no futebol brasileiro

— Quando eu falo sobre amor ao Boca Juniors, lembro do Riquelme. Eu estava como presidente do clube e recebi uma oferta do Corinthians por Román. Ele olhou nos meus olhos e disse que não queria ir embora, pois seu desejo era estar conosco — disse ao canal TNT Sports.