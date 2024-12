Yuri Alberto revela pedido de Memphis para sua permanência no Corinthians

Yuri Alberto e Memphis formaram uma dupla de sucesso no final da temporada do Corinthians. Desde a estreia do holandês, em setembro, os atacantes participaram de 34 dos 37 gols marcados pelo Timão. O camisa 9 do clube alvinegro balançou as redes 15 vezes no Campeonato Brasileiro e terminou a competição como artilheiro.

Yuri Alberto marcou 31 gols em toda a temporada e também liderou a artilharia geral dos atacantes que atuam no futebol brasileiro. Com tanto sucesso, o atleta despertou o interesse de clubes europeus. O atacante de 23 anos confessa que tem o sonho de retornar ao velho continente. Entretanto, um pedido especial do parceiro de ataque pode colaborar para a sua permanência no Corinthians.

— Eu estou muito feliz aqui, a gente sabe que eu tenho contrato até dezembro de 2027. Eu estou vivendo meu melhor momento aqui, o Memphis também está mandando muita mensagem para mim: 'Pô, fica, porque no ano que vem a gente vai conquistar títulos' — disse o atacante em entrevista ao 'Jogo Aberto', da TV Bandeirantes.

Permanência no Corinthians

O contrato do atacante com o Timão tem a duração de mais três anos e a multa rescisória para o mercado internacional é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 635 milhões na cotação atual). A intenção da diretoria do Corinthians é manter o elenco para a próxima temporada, mas não descarta uma negociação em caso de uma boa proposta.

— Eu tenho um grande sonho de jogar na Europa, e como eu falei: eu só vou sair daqui se a proposta for boa para mim, a proposta for boa para o Corinthians, ambos os lados gostaram, vai ser positivo para o Corinthians — disse o atacante.