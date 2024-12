O nome da vez no radar do Flamengo para 2025 é o de Roberto Firmino. O atacante é bem avaliado por Filipe Luís e José Boto, treinador e diretor de futebol, respectivamente, do clube carioca. Nas redes sociais, torcedores repercutiram uma publicação do jogador na véspera do Natal. Para eles, chamou a atenção as cores na imagem, fazendo alusão ao Rubro-Negro carioca.

Veja os comentários dos torcedores do Flamengo sobre a postagem de Firmino

Entenda o cenário

Atacante de 33 anos, Firmino já disputou 53 jogos pelo Al-Ahli e marcou 15 gols. Com salário na casa dos R$ 10 milhões por mês, ele tem contrato até o fim de junho de 2026. A reportagem do Lance! apurou que, apesar do interesse pelo jogador, a diretoria rubro-negra não fará loucuras para contratar o atleta.

Firmino, jogador no radar do Flamengo, comemorando gol pelo Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

Outros nomes no radar do Flamengo

Além de Firmino, outros atacantes estão no radar do Flamengo. Um deles é Róger Guedes, jogador do Al-Rayyan, do Catar. Richarlison, do Tottenham, também é bem-visto pelo Rubro-Negro. Os dois, no entanto, assim como o jogador do Al-Ahli, contam com salários astronômicos.