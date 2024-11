Facincani detona Abel Ferreira após derrota para o Corinthians: ‘Tinha obrigação’

Abel Ferreira foi criticado após derrota para o Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 23:02 • São Paulo (SP)

O jornalista Felippe Facincani criticou o treinador Abel Ferreira após a derrota do Palmeiras para o Corinthians. A equipe alviverde perdeu o clássico por 2 a 0, nesta segunda-feira (4), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a derrota, o clube perdeu a chance de encostar no líder Botafogo.

➡️Raphael Veiga diz o que faltou ao Palmeiras após derrota no dérbi

➡️Torcedores do Palmeiras se revoltam com Weverton: ‘Falha grotesca’

Para o comunicador, a conquista da taça é remota após o resultado ruim contra o rival. Facincani disse que, matematicamente, o título ainda pode acontecer, mas, segundo ele, a equipe teria perdido o moral para continuar a disputa contra o atual líder Botafogo após a derrota no clássico. Ele ainda destacou a incapacidade do Palmeiras em aproveitar o momento ruim do Corinthians.

- Matematicamente é possível, podem acreditar (chances de título no Brasileiro), mas moralmente as chances foram para o vinagre. Toda vez o Palmeiras ressuscita o Corinthians em crise. Deve estar no estatuto. O clube não tem capacidade de afundar rival em crise. O Palmeiras tinha a obrigação de botar o Corinthians para baixo - afirmou o jornalista.

Além disso, Facincani também distribuiu criticas ao momento atual de Abel Ferreira no Alviverde. De acordo com o comunicador, o técnico português teria perdido algumas características do trabalho, que o fizeram ser multicampeão no Palmeiras. Uma delas seria a meritocracia.

- Está faltando trabalho, entrega de jogadores, de jogar fora um monte de panelas que tem dentro do time e voltar a jogar pela meritocracia. Esta, que fez o Abel Ferreira, pela competência dele, que é um bom técnico, muito bom, ganhar. Quando ele trabalhou para valorizar o vestiário e trabalhar falsas lideranças, o resultado foi esse: um time apático. Foi muito blá blá blá e pouco trabalho em 2024 - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Palmeiras se distancia do título

Após a derrota no clássico, o Palmeiras pode ver o Botafogo abrir seis pontos de vantagem na liderança. Para isto acontecer, basta a equipe carioca vencer a próxima partida no Campeonato Brasileiro. O alvinegro enfrenta o Vasco nesta terça-feira (4), às 21h30, no Estádio Nilton Santos.