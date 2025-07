ORLANDO (EUA) - O vestiário do Fluminense estava tomado pela euforia da classificação às semifinais do Mundial de Clubes, após a vitória por 2 a 1 contra o Al-Hilal, nesta sexta-feira (05). Ao final do treino deste sábado, o lateral Renê revelou uma brincadeira feita pelos jogadores com o presidente Mário Bittencourt.

Após a classificação para as quartas de final, contra o poderoso Manchester City, o elenco do Al-Hilal comemorou o ‘bicho’ anunciado pelo presidente, Fahad bin Nafel, equivalente a R$2,9 milhões para cada jogador. Com a classificação em cima dos sauditas, o elenco Tricolor brincou com o mandatário cantando, "oitenta, oitenta, oitenta", fato que despertou muita curiosidade nas redes sociais.

— Ah, a gente estava brincando com o presidente, a gente viu o vídeo do Al-Hilal lá com os caras comemorando a premiação com o Sheik, né? E a gente tava brincando, falando 'Sheik chegou, o Sheik chegou!', os caras são 80, os caras pedindo a premiação, mas é mais uma brincadeira com o nosso presidente. Ele falou que não era o Sheik, mas falou que ia ver o que dá pra fazer. Foi mais brincadeira ali pra descontrair, a gente tava na alegria imensa, o presidente estava muito feliz, fomos fazer uma brincadeira com ele, mas é coisa de vestiário no nosso dia a dia ali só pra descontrair o momento - disse o lateral.

A referência aos ‘80’, mencionada por Renê, diz respeito a premiação conquistada pelo Fluminense com a classificação para as semifinais do Mundial. Por avançar de fase, o clube garantiu mais R$ 72 milhões em premiação na competição.

O Fluzão volta a campo na próxima terça-feira (08), pelas semifinais do Mundial de Clubes, contra o gigante Chelsea. A bola rola às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

