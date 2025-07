Gonzalo García, revelação do Real Madrid no Mundial de Clubes, voltou a balançar as redes neste sábado (5). O novo gol do jovem atacante espanhol, de 21 anos, aconteceu contra o Borussia Dortmund. Ele foi o responsável por abrir o placar da vitória momentânea da equipe merengue contra o time alemão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O tento aconteceu aos 9 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Arda Guler acertou um cruzamento preciso na direção de Gonzalo, que com classe, escorou a bola para dentro do fundo do gol adversário. O arremate foi preciso e indefensável para o goleiro Kobel.

Nas redes sociais, internautas repercutiram o gol do atacante. A joia das categorias de base do Real Madrid tem sido o destaque do time no Mundial de Clubes. O camisa 30 é artilheiro da competição ao lado de Di Maria, com quatro gols marcados em cinco jogos.

continua após a publicidade

O momento fez alguns torcedores cogitarem o fato de Gonzalo virar titular da equipe de Xabi Alonso, no lugar de Mbappé. Veja abaixo: