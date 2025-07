Musiala, atacante do Bayern de Munique, e Donnarumma, goleiro do PSG, protagonizaram uma das cenas mais fortes do Mundial de Clubes. Os jogadores se "enroscaram" em uma disputa de bola e o alemão acabou sofrendo uma grave lesão (ainda sem diagnóstico). Neste lance, o jornalista da TNT Sports, Vitor Sérgio Rodrigues, marcaria pênalti.

O PSG venceu o jogo por 2x0, com gols de Doué e Dembélé, e avançou para as semifinais do Mundial de Clubes da Fifa.

- Diante do impacto da fratura do Musiala, nem analisei o lance em si. Olhando com calma depois, a arbitragem prejudicou o Bayern: isso é pênalti! Esse momento é matador: Donnarumma já atacou a bola, mas não conseguiu pegá-la quando Musiala já está no caminho para ocupar aquele espaço. Pênalti. Atitude imprudente, que é pênalti. Entendo o árbitro no campo não enxergar Pênalti, de onde ele estava, e com o Donnarumma terminando com a bola na mão. No VAR, isso deveria ser visto e chamado. E, considerando que não há nenhuma intenção, acho que seria um amarelo para Donnarumma - argumentou VSR.

Musiala e Donnarumma dividem bola em jogo entre Bayern e PSG, pelo Mundial (Foto: Reprodução)

Brasileiro é escolhido para apitar Real Madrid x Borussia Dortmund, pelo Mundial

O confronto entre Real Madrid e Borussia Dortmund, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, terá participação ativa brasileira. Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, foi o árbitro escolhido para conduzir o duelo deste sábado (5) em Nova York.

Abatti foi escolhido para apitar duas partidas do Mundial até aqui, sendo uma delas também do Real. Na fase de grupos, o brasileiro arbitrou o confronto dos Merengues com o Pachuca, vencido pelo time de Xabi Alonso por 3 a 1.