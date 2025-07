Reação de Mbappé a gol do Real Madrid viraliza na web

A reação de Mbappé no gol do seu substituto Gonzalo García, em Real Madrid x Borussia Dortmund, viralizou. Os dois gigantes do futebol europeu se enfrentam neste sábado (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York (EUA), em jogo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista aponta erro de arbitragem que prejudicou clube no Mundial

Xabi Alonso escolheu o Real Madrid inicial com Gonzalo García, que formará dupla de ataque com Vini Jr. O jovem segue a sina de substituir Mbappé, que recupera a forma física após uma gastroenterite aguda e será novamente reserva.

Pelo Real Madrid, Gonzalo García chega a artilharia do Mundial

Gonzalo García, revelação do Real Madrid no Mundial de Clubes, voltou a balançar as redes neste sábado (5). O novo gol do jovem atacante espanhol, de 21 anos, aconteceu contra o Borussia Dortmund.

continua após a publicidade

O tento aconteceu aos 9 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Arda Guler acertou um cruzamento preciso na direção de Gonzalo, que com classe, escorou a bola para dentro do fundo do gol adversário. O arremate foi preciso e indefensável para o goleiro Kobel.

Assim, o camisa 30 se torna artilheiro da competição ao lado de Di Maria, com quatro gols marcados em cinco jogos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade