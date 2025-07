Neymar presta solidariedade a astro do Bayern após grave lesão no Mundial

A vitória do PSG sobre o Bayern de Munique por 2 a 0, neste sábado (5), nos Estados Unidos, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, foi marcada por uma cena chocante. O meia Musiala, da equipe alemã, deixou o gramado no final do primeiro tempo após sofrer uma grave lesão. Nas redes sociais, Neymar prestou solidariedade ao atleta.

Em uma mensagem breve, através de uma publicação no Instagram, o camisa 10 do Santos desejou um bom período de recuperação para o jogador alemão: "Espero que você se recupere rápido e volte a brilhar! Futebol precisa do seu talento. Força".

Musiala deixa campo lesionado

Musiala sofreu uma possível fratura no pé esquerdo após dividida, ele precisou receber atendimento médico ainda no gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Depois do lance com o jogador do Bayern de Munique, Donnarumma se desesperou e deixou o campo transtornado, sem acreditar no que estava vendo. Outros jogadores também ficaram atordoados com a gravidade da contusão e se chocaram com a cena.

O lance foi o último da etapa inicial do confronto. Em jogada na linha de fundo, Musiala tentou colocar o pé esquerdo na bola, e o goleiro Donnarumma se jogou para buscar a bola, mas na queda, pressionou a perna do oponente. O alemão acusou as dores na queda, e a reação dos atletas ao redor foi de desespero ao ver a cena.

Com a lesão, o jogador alemão não voltou para o segundo tempo contra o PSG, sendo substituído pelo compatriota Ginabry. O clube ainda não confirmou a gravidade da lesão, mas estima-se que tenha acontecido uma fratura devido à posição da perna no lance.

