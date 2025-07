Denílson lamenta eliminação do Palmeiras no Mundial: ‘Gosto amargo’

O Palmeiras foi eliminado do Mundial de Clubes, na última sexta-feira (4), após perder para o Chelsea por 2 a 1, nas quartas de final do torneio. Após o revés, o ex-jogador Denílson, ídolo dos torcedores alviverdes, lamentou o resultado desfavorável na partida contra o time inglês.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o pentacampeão do mundo, com a Seleção Brasileira, apontou que o time de Abel Ferreira demorou para entrar no jogo. Além disso, Denílson também destacou a infelicidade do Palmeiras ter perdido o confronto por conta de um gol contra.

- Moio para o Palmeiras. Não vou nem falar do primeiro tempo, porque não teve jogo, o Chelsea amassou. Fez um gol e estava passeando. Uma intensidade mil vezes mais forte que a do alviverde. O time do Abel não se encontrava em campo. Mas o Palmeiras voltou bem melhor para o segundo tempo. Foi a equipe semelhante a que a gente está acostumado a assistir - iniciou

- Sobre a eliminação, fica um gosto bem amargo. O Palmeiras estava bem em campo, mas aí acontece o gol contra, já na reta final. Ficou praticamente impossível de fazer um outro gol. Por causa desse gol contra, ficou um sabor que dava para ter esticado um pouco mais a partida. Mas é parabenizar os times brasileiros. Agora, Fluminense agora defende o Brasil. Todos representaram bem o futebol brasileiro - concluiu.

Eliminação do Palmeiras

A derrota do Alviverde para o Chelsea aconteceu através de um lance infeliz. Após uma jogada ensaiada de escanteio, o lateral Malo Gusto recebeu na ponta e cruzou. Giay tentou cortar a investida do jogador francês, mas o desvio acabou direcionando a bola para o próprio gol alviverde.

Como destacou Denílson, o gol aconteceu na reta final da partida, aos 37 minutos do segundo tempo. Posteriormente, a equipe de Abel Ferreira tentou devolver o empate para o placar na base do abafa, mas não teve sucesso.

Neste cenário, o Chelsea venceu o confronto por 2 a 1. Além do gol contra de Giay, Cole Palmer marcou para o time inglês, enquanto Estevão balançou as redes para o Palmeiras. Agora, os Blues se preparam para enfrentar o Fluminense. O confronto entre as equipes acontece nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes.