Ex-Seleção Brasileira elogia trabalho de Filipe Luís no Flamengo: 'Melhor da atualidade'

Durante uma entrevista ao "Charla Podcast", o ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Miranda elogiou o trabalho do técnico Filipe Luís à frente do Flamengo. Companheiros da época de Atlético de Madrid, o ex-jogador avaliou que o comandante rubro-negro é o melhor treinador brasileiro da atualidade.

Segundo ele, Filipe Luís conseguiu extrair o melhor de seus treinadores e hoje aplica ideias de jogo de nível europeu. Miranda disse ainda que o comandante do Flamengo está pronto para assumir um clube grande na Europa. Na opinião do ex-zagueiro, a equipe rubro-negra é o melhor time do futebol brasileiro.

- Ele se preparou muito para ser treinador, já tinha dele, enquanto era jogador, pelo menos cinco anos antes de encerrar, que ele queria ser treinador. A gente sempre discutia, falava de táticas, sabe? Para mim, o Filipe hoje é o melhor treinador brasileiro da atualidade. Por ele ter ficado muito tempo na Europa, ele teve treinadores muito bons. Então, ele aprendeu o melhor com cada treinador. A ideia de jogo dele é ideia europeia, é preparação nível europeu - disse, antes de completar.

- Espero que ele treine o Atlético de Madrid um dia, o Simeone está lá há muito tempo, merecido. E ele pode ser um substituto para o futuro do clube, porque ele demonstra em números, e até em jogo, que merece ser um treinador de clube grande na Europa. Você vê o Filipe pronto para bater de frente, porque assim, não é fácil treinar o Flamengo. Ele faz o Flamengo jogar bem, para mim é o melhor time de se ver jogar hoje é o Flamengo. Sempre buscando o resultado, faz o 1 a 0, quer buscar o segundo, sabe?

Flamengo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Sport

Texto por: Pedro Werneck

O Flamengo divulgou, na tarde desta sexta-feira (14), a lista de relacionados para o jogo contra o Sport, atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. O número de desfalques rubro-negros aumentou para 12: por orientação do Departamento Médico, o uruguaio Nicolás De La Cruz está fora da partida. Filipe Luís já não contava com Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta, convocados, além de Pedro, Allan, Léo Ortiz e Jorginho, lesionados.

